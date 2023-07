Primos morrem afogados em trecho do Cinturão das Águas em Barbalha, no Ceará

Dois primos morreram afogados enquanto pescavam em um trecho do Cinturão das Águas no bairro Bela Vista, em Barbalha. A ocorrência se deu por volta das 16h dessa quinta-feira (5), de acordo com relatório da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

As vítimas são José Francisco de Sousa Santos, 23 anos, e Antônio Wilian Timóteo dos Santos, 15 anos. Eles estavam no local com o pai de Wilian, Sérvulo dos Santos, que tentou salvar os jovens, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, quase se afogou também. Ele contou aos socorristas que os três estavam pescando. O adolescente teria sido o primeiro a cair na água, e o primo teria pulado para salvá-lo.

Jovens se afogaram no Cinturão das Águas; veja vídeo:

Em nota, a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH) do Governo do Ceará, que administra o cinturão, informou que o local possui sinalização de perigo e que, apesar de ainda não estar concluído, acumulou água das chuvas.

"Apesar de aguçar a curiosidade do cidadão, é estritamente proibido para banho, pesca ou qualquer outra atividade, visto que é uma área restrita e detém de alguns perigos. Por isso, orientamos que a população evite o local", diz a SRH.

Afogamento será investigado

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local do afogamento para realizar diligências. O caso está será investigado pela Delegacia Municipal de Barbalha.

O major Artur Graça, bombeiro de Juazeiro do Norte que atuou na ocorrência, informou que o trio não possuía equipamentos de salvamento e nem experiência para conseguirem estar seguros e se salvarem do afogamento.

"Na água você não tem realmente como salvar outra se você não tiver experiência na atividade. O pai do adolescente estava presente e por muito pouco não se tornou outra vítima. Ele inclusive dependeu da ajuda de outras pessoas para sair do local", alertou o major.

Conforme o bombeiro, se você for entrar em mananciais e áreas alagas é necessário porta colete salva-vidas. Caso seja somente atividade de pescaria, a orientação do Corpo de Bombeiros é procurar estar em um lugar firme e seguro.

