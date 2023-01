Primeira travesti doutora do Brasil denuncia casos de assédio e transfobia na Unilab de Redenção

A professora Luma Nogueira Andrade, recém-eleita ao posto de diretora do Instituto de Humanidades (IH), o maior da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), denuncia uma série de práticas de assédio, transfobia e perseguição que ela estaria sofrendo na Instituição de ensino.

“O sucateamento do IH não ocorre por incapacidade ou ingerência de minha atuação como diretora, como tentam disseminar, mas pelo cerceamento que tenho vivenciado, que afeta não apenas a minha pessoa, pois vai além, ao causar prejuízos irreparáveis e cumulativos às coordenações de cursos, servidoras/es terceirizadas/os e discentes”, desabafa. Legenda: As denuncias foram realizadas nesta quinta (12), no auditório do Campus da Liberdade da Unilab, localizado na cidade de Redenção. Foto: Divulgação

Em carta pública, Luma Andrade narra que a antiga diretoria teria se negado a realizar a transição para a nova gestão. Além disso, ainda segundo a docente, a gestão da Universidade teria removido a totalidade dos técnicos administrativos (TAEs) do Instituto para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG).

A administração se negou, ainda na versão de Luma, a apresentar o Plano de Gestão Anual e a entregar o domínio do perfil do Instagram oficial do Instituto. A reportagem do Diário do Nordeste tentou contato, por telefone e e-mail, com a Unilab, no entanto, não houve retorno até a publicação desta matéria. Segurança Mulher denuncia caso de racismo em academia em Fortaleza: 'achava que eu era a babá'

A precarização da unidade acadêmica causa, na avaliação da nova diretora, “prejuízo no serviço administrativo de todos os cursos, docentes e discentes vinculados”. Os ataques direcionados à docente, seria na ordem de “assédio moral e até mesmo transfobia”, destaca a professora.

Lacuna

Outra denúncia feita pela nova diretora do IH diz respeito à redução no quantitativo de servidores que atuem no do Instituto de Humanidades. Ela teria solicitado técnicos e outros servidores, mas não foraa atendida. “Foi disponibilizado apenas duas estagiárias, que não suprem a demanda de recursos humanos”.

Com isso, ainda segundo Luma Andrade, a falta de recursos e profissionais afeta diretamente o pleno funcionamento do Instituto. “Para piorar a situação, os poucos profissionais disponíveis, entre eles duas funcionárias grávidas, estão sobrecarregados, não dando conta da grande demanda”, completa.

