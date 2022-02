Primeira etapa da requalificação do Parque Rachel de Queiroz é inaugurada nesta terça-feira

A primeira etapa de requalificação do Parque Rachel de Queiroz, localizado no bairro Presidente Kennedy, foi entregue na tarde desta terça-feira (15). A cerimônia contou com a presença do prefeito José Sarto, do governador Camilo Santana, e da vice-governadora Izolda Cela.

Durante a cerimônia de abertura, Sarto explicou que o Parque foi nomeado em homenagem à “uma das maiores autoras do Brasil”. “Encerra nele mesmo uma poesia que a gente percebe no ar. Aqui é um local de calma, de confraternização, de família, de abraço, de aconchego”, disse.

José Sarto Prefeito de Fortaleza “Eu não tinha vindo aqui há um tempo. Quando eu desci, falei para o governador. ‘Governador, você tem que ir comigo inaugurar o Parque Rachel de Queiroz, porque ele está simplesmente a coisa mais linda que uma gestão poderia fazer’”.

O projeto possibilitou a melhoria da urbanização da região, tendo novos espaços para convivência em contato com a natureza. O Parque contou com a construção de:

Calçadão para caminhadas;

Ciclofaixa bidirecional;

Paisagismo;

Mobiliários urbanos;

Bicicletário.

Além disso, também possui distintos equipamentos de lazer e de prática de esportes, como:

Quadras;

Areninha;

Pet place;

Playground.

INVESTIMENTO NA PAUTA AMBIENTAL

Em cerimônia, Sarto ainda detalhou que o Parque faz parte dos investimentos que a Prefeitura de Fortaleza tem realizado com foco na pauta ambiental. “Nós vamos fazer o maior investimento em política ambiental da história da capital”, disse.

O prefeito detalhou que planeja construir 30 micro parques e que já fez a licitação para 5 mil árvores. Vocês vão ver o que vão estar em Fortaleza em breve. Serão 170 milhões investidos ao longo da nossa gestão em Política Ambiental”.

Ao fim de seu discurso, voltou a agradecer a presença da comunidade no evento. “Muito obrigada, Fortaleza. O parque é de vocês”.

CERIMÔNIA DE ENTREGA

Durante o evento de entrega das obras do Parque Rachel de Queiroz, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, também teceu elogios ao governador Camilo Santana e à vice-governadora Izolda Cela, que estiveram presentes no evento.

Além disso, agradeceu a receptividade que tiveram do público. “Só tivemos olhar de ternura, de gratidão, de agradecimento”. Em sua fala, também relembrou que a obra foi iniciada durante a gestão do ex-prefeito Roberto Cláudio.

De acordo com a Prefeitura, a requalificação do Parque integra uma ação do programa Juntos por Fortaleza, realizado em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado.