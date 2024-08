'Primeira chance': programa de bolsas para estudantes do Ensino Médio abre inscrições no Ceará

Estudar numa escola privada com apoio financeiro e mentoria é uma possibilidade por meio da Associação Primeira Chance, que está com processo seletivo para 15 vagas. A seleção acontece em três fases e as inscrições seguem até o dia 16 de setembro.

Após o cadastro no site da organização, os candidatos serão submetidos a prova objetiva feita de forma presencial sobre Português e Matemática. A terceira fase será com uma entrevista individual com o candidato e com o responsável.

Podem participar estudantes da rede pública de ensino, entre 13 e 17 anos, matriculados no 8º ou 9º ano do Ensino Fundamental. As vagas são destinadas para famílias com renda bruta mensal de até um salário mínimo e meio por pessoa.

Cerca de 300 participantes já passaram pela iniciativa em 13 anos e conseguiram vagas em instituições como a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade de São Paulo (USP), além de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Os benefícios oferecidos são:

bolsa de estudos integral em escolas parceiras em Fortaleza ou Sobral

material didático obrigatório

transporte para atividades escolares

uniforme escolar

acompanhamento escolar e pessoal por um mentor

transporte de férias

Os candidatos devem morar ou ter disponibilidade para mudar de cidade. A prova objetiva será no dia 29 de setembro, de 13h às 17h, em Fortaleza. A realização do exame em Sobral ainda será confirmada.

Armenia Maria Sales, diretora financeira da Primeira Chance, explica que a organização tem “portas abertas” com as melhores escolas privadas do Ceará e funciona como uma ponte entre potenciais bons estudantes.

“A gente ganha a bolsa da escola, seleciona e leva os alunos para a matrícula. O colégio não abre seleção para bolsa, mas nós somos responsáveis por essa seleção e por dar outros benefícios aos bolsistas”, completa.

Além da parceria com as instituições de ensino, o Primeira Chance recebe doações de pessoas físicas e jurídicas para custear transporte, uniforme e despesas em olimpíadas educativas, por exemplo.

“Eles são acompanhados nos 3 anos (do Ensino Médio) com muita comunicação, abertura nos colégio. Temos um programa socioemocional com psicólogas voluntárias e acompanhamos o desenvolvimento dos adolescentes”, acrescenta.

Cada bolsista tem um mentor para focar na carreira, eles conhecem universidades e os cursos – abrem um leque de informações. Vemos potencial e mostramos que há um mundo para ser descoberto Armenia Maria Sales Diretora financeira

Como será a seleção

As provas para escolha dos candidatos são diferentes para quem cursa o 8º ano e o 9º ano. De modo geral, são exigidos conteúdos relacionados à interpretação de texto em Língua Portuguesa.

Na matemática, as questões são sobre: múltiplos e divisores; problemas sobre as 4 operações; porcentagem; razões e proporções; expressões numéricas; expressões e frações algébricas; noções de lógica matemática. Para os alunos do 1º ano, também são feitas questões de equação do primeiro e do segundo grau.

Já a entrevista tem caráter classificatório ou eliminatório e avalia o desempenho e o perfil do candidato. Essa etapa está marcada para o dia 10 de outubro. Na entrevista pessoal, o candidato será questionado sobre a trajetória, motivações e o que representa a oportunidade de melhores condições de estudo.

Na segunda parte da entrevista, com o familiar, o objetivo é conhecer o responsável legal e o relacionamento com o candidato, conhecer que tipo de suporte possui e quais esforços o candidato está disposto a desempenhar.

Primeira chance

A organização cearense foi criada em 2011 e já apoiou cerca de 300 estudantes, a maioria deles no Estado, mas também no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. A iniciativa levou participantes para a UFC, USP, ITA e instituições estrangeiras.

A proposta é proporcionar a jovens de baixa renda uma chance de explorar e desenvolver todo o potencial, transformando não apenas suas próprias vidas, mas também as das famílias e comunidades.

A Primeira Chance conta com a colaboração de alguns dos melhores colégios do Ceará e regiões onde atua. Em média, o projeto atende cerca de 80 jovens por ano e já conta com dezenas de jovens graduados, alguns deles com mestrado, inclusive.

Em geral, após o período escolar, esses estudantes recebem apoio de outras organizações parceiras da Primeira Chance, como o Programa VOAR, do Instituto Ling, que oferece ajuda de custos para que continuem seus estudos no Ensino Superior.