Prefeitura de Granja cancela Carnaval e destina R$ 2 milhões para construção de casas

A Prefeitura de Granja anunciou nesta terça-feira (17) o cancelamento das festividades de Carnaval promovidas pelo município. Os recursos, em torno de R$ 2 milhões, devem ser destinados a um projeto de construção de moradias.

A proposta foi enviada à Câmara Municipal em regime de urgência, segundo a Prefeitura. A expectativa é que o projeto atenda 120 famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Todos têm direito à diversão e lazer. Sobretudo após 2 anos de pandemia. No entanto, entendemos que mais prioritário é o direito a uma moradia digna e a um lar. Infelizmente isso ainda não é possível para todos, mas aqui em Granja vamos buscar diminuir esse problema social”, disse a prefeita Juliana Aldigueri (PDT).

O programa 'Um lote para sonhar, tijolo para começar' deve receber os recursos para a construção das 120 casas. A gestão municipal deve doar os lotes e os materiais necessários.

A Prefeitura ressaltou que manterá as festividades da Semana do Município, realizada em junho, e do Granchitão, festa de São João promovida em julho.