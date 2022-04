Prefeitura de Fortaleza abre inscrições para Academia Enem com 12 mil vagas

As inscrições para a Academia Enem foram abertas nessa terça-feira (26) e seguem até o próximo dia 3 de maio no Portal da Juventude, da Prefeitura de Fortaleza. O curso gratuito dispõe de 12 mil vagas com prioridade para alunos da rede pública de ensino.

Os estudantes terão aulas virtuais e correção de redação, aulões presenciais no Ginásio Paulo Sarasate e simulado. Todos eles receberão material didático.

Podem se inscrever no curso quem está cursando ou já concluiu o ensino médio. Ao iniciar o processo, o estudante deverá verificar o e-mail de confirmação com link de acesso à plataforma Descomplica, onde terá aulas virtuais, banco de questões e correção de redações.

Durante a preparação para o Enem, o curso fornecerá ainda aos alunos aulas gravadas, cronograma de estudos semanal sugerido e orientações sobre tempo de prova e formato das questões.

Além do acompanhamento a distância, a Academia Enem terá aulões e simulados presenciais. A aula inaugural está marcada para o dia 21 de maio, no Ginásio Paulo Sarasate. Na ocasião, eles receberão apostilas, camisetas e lanche gratuito.

Serviço

Academia Enem 2022

Inscrições: até 03/05 (terça-feira)

Local: Portal da Juventude

Aula inaugural: 21 de maio

Local: Ginásio Paulo Sarasate