Prefeitura amplia vacinação contra Covid para todos os bebês entre 6 meses e 2 anos

A Prefeitura de Fortaleza ampliou a vacinação contra a Covid-19 para todas os bebês entre 6 meses e 2 anos. O anúncio foi feito nesta terça-feira (22) pelo prefeito José Sarto (PDT).

"Diante da baixa procura de pais ou responsáveis para a vacinação de crianças a partir dos 6 meses a 2 anos com comorbidades contra Covid-19, estamos ampliando a imunização de crianças da mesma faixa etária sem comorbidades", disse Sarto.

No último fim de semana, doses da vacina contra a Covid para bebês estragaram pela falto de público-alvo, segundo reportado pelo Diário do Nordeste nessa segunda-feira (21).

Fortaleza recebeu 3.250 doses da vacina Pfizer Baby para aplicação da primeira dose. Segundo a prefeitura, 200 doses já foram aplicadas, 39 em crianças com comorbidades e 161 em crianças sem comorbidades. Devido à falta de público, 50 doses foram perdidas.

O prazo para a utilização dos imunizantes após a diluição é de 12 horas. Sarto ressaltou que a ampliação do público visa evitar perdas significativas.

"Importante reforçar: As vacinas são seguras, têm aval das principais agências reguladoras do mundo e fornecem boa proteção contra a Covid-19 para o público infantil", afirmou.

A vacinação de bebês de até 2 anos com comorbidades começou no sábado (19), em 16 postos de saúde e nos shoppings Iguatemi, RioMar Papicu e RioMar Kennedy.

Documentos necessários para vacinação

Para receber a vacina, as crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis. É necessário levar os documentos:

Cartão de vacinação

Comprovante de endereço

Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Documento oficial de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte.

Documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

Locais de vacinação

Os postos com vacinação para Covid-19 são divulgados diariamente no site da Prefeitura. Veja as unidades com imunização de bebês nesta quarta-feira (22):

Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará)

Carlos Ribeiro (R. Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga)

Rebouças Macambira (Rua Creuza Rocha, s/n - Jardim Guanabara)

Aida Santos e Silva (Rua Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Irmã Hercília Aragão (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Rigoberto Romero (Av. das Graviolas, 195 - Cidade 2000)

Anastácio Magalhães (Rua Delmiro de Farias, 1679 - Rodolfo Teófilo)

Licinio Nunes (Rua VI, 212-222 - Quintino Cunha)

Meton de Alencar (Rua Padre Perdigão Sampaio, 820 - Antônio Bezerra)

Antônio Ciríaco de Holanda (Rua Gomes Brasil, 555 – Parangaba)

Valdevino de Carvalho (Rua Guará, s/n – Itaoca)

Luiza Távora (Travessa São José, 940 – Mondubim)

Pedro Celestino (Rua Gastão Justo, 215 - Maraponga)

Pontes Neto (R. 541, 122-136 - Conj. Ceará II)

Regina Maria Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canindezinho)

César Cals (R.Capitão Aragão, 555 – Alto da Balança)

Edilmar Norões (Rua H, 319 - Parque Dois Irmãos)

Janival de Almeida (Rua Coelho Garcia, 25 – Passaré)

Messejana (Rua Guilherme Alencar s/n - Messejana)