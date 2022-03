Prefeitura abre inscrições para 41 cursos profissionalizantes gratuitos com mais de 6 mil vagas

A Prefeitura de Fortaleza anunciou o início das inscrições para os cursos profissionalizantes do 'Programa Fortaleza + Futuro' nesta terça-feira (1º). Serão ofertadas, gratuitamente, 6.265 vagas para 41 cursos com carga horária entre 16h/a e 160h/a.

Os cursos serão divididos em 223 turmas em áreas variadas como tecnologia, gastronomia, moda, meio ambiente, gestão e economia criativa, sendo 4.065 vagas presenciais e 2.200 vagas EAD. As aulas presenciais serão ministradas nas unidades do Senai Ceará (Parangaba, Barra do Ceará e Jacarecanga) e ao final do curso os alunos receberão certificado.

Como fazer a inscrição?

As inscrições podem ser feitas online pela plataforma Mais Futuro e também na sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), nas unidades do Sine Municipal (Otávio Bonfim, Parquelândia e Siqueira) ou na Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico, sempre no horário das 8h às 12h e das 13h às 17h. Os interessados também podem entrar em contato com a SDE pelo telefone 0800 222 3656 ou pelo e-mail maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br.

Documentos necessários

Os interessados devem apresentar documento oficial com foto (RG), CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Os cursos são destinados para moradores de Fortaleza a partir dos 16 anos. Além da documentação, é necessário seguir alguns requisitos que mudam de acordo com o curso escolhido.

O 'Programa Fortaleza + Futuro' tem parceria com o Sistema Fiec, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai Ceará). A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico e estimular a geração de emprego e renda na cidade.

Serviço

Inscrições para o Programa Fortaleza + Futuro

Local: Plataforma Mais Futuro

Horário: das 8h às 12h e das 13h às 17h

Informações: 0800 222 3656 ou pelo maisfuturo@sde.fortaleza.ce.gov.br

Pontos de apoio

Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico - SDE (Rua Tibúrcio Cavalcante, 1233 - Aldeota)

Sine Municipal 1 - Avenida Bezerra de Menezes, 459 - Otávio Bonfim

Sine Municipal 3 - Avenida Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia

Sine Municipal 5 - Avenida Augusto dos Anjos, 2458 - Siqueira

Unidade Móvel do Desenvolvimento Econômico (Avenida E esquina com Rua Ari Lobo - Areninha Parque Santa Rosa)