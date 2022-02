Prefeitura de Fortaleza seleciona estagiários do curso de Direito para a PGM

A Prefeitura de Fortaleza, por meio do Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh), abriu processo seletivo para estagiários do curso de Direito para a Procuradoria Geral do Município (PGM). Ao todo, são 50 vagas, além de formação de cadastro de reserva.

O período de inscrição será de 16 de março a 4 de abril de 2022, pelo site da prefeitura, no canal Concursos e Seleções. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75.

Os interessados poderão solicitar isenção da taxa de inscrição nos dias 24 e 25 de fevereiro por meio do link específico no Canal de Concursos.

O processo seletivo será composto por prova objetiva com 40 questões e prova discursiva com 2 questões. As provas serão realizadas no dia 24 de abril, no turno da tarde.

