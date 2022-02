Curso gratuito preparatório para prova do Enem está com inscrições abertas

O cursinho preparatório gratuito para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares, do Instituto Nordeste Cidadania (Inec), está com inscrições abertas até o dia 2 de março. Para participar, os interessados devem realizar o cadastro através do link do Projeto Prosseguir. As inscrições são gratuitas, assim como todas as atividades do programa.

Neste ano, as vagas são direcionadas para jovens e adultos, com idade a partir dos 15 anos, moradores de comunidades urbanas e rurais de Fortaleza, Itapiúna, Meruoca, Milagres, Jaguaretama e Solonópole. Ao todo são 120 vagas, sendo 20 por município.

O objetivo da iniciativa é proporcionar o acesso desse público ao ensino superior e ampliar as oportunidades de ingressarem no mercado de trabalho, contribuindo para a formação intelectual, profissional e humana.

O projeto ainda visa estimular os alunos a se engajarem em ações sociais nos territórios deles, contribuindo para o desenvolvimento comunitário e humano.

Durante o curso, será disponibilizada uma plataforma educacional de conteúdos programáticos para o Enem e outros vestibulares, além de aulas presenciais com educadores locais, oficinas de orientação profissional, encontros de autocuidado e construção de projeto de vida, entre outras ações.