Praia de Iracema recebe 2ª edição do torneio de carimba LGBTQIA+ neste domingo (31)

Acontece neste domingo (31) em Fortaleza a segunda edição do Torneio da Carimba na PI - Praia Inclusiva. Promovido pela Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor), o evento acontece das 8h às 14h, na Praia do Lido/Crush, próximo ao Centro Cultural Belchior (CCBel).

A atividade faz parte da programação do Férias em Fortaleza, com o objetivo de conectar jovens e adultos da Capital, estimulando a inclusão e o respeito à diversidade por meio de uma recreação coletiva que faz parte da cultura LGBTQIA+.

A Praia de Iracema foi escolhida para sediar o evento por ser uma referência para os públicos LGBTQIA +, segundo ressaltou a secretária-executiva da Secultfor, Paola Braga. "A Praia dos Crush tem essa característica multicultural de ser uma praia que abraçou o público diverso e potente", destacou.

Como participar

O evento começará às 8h com quadras livres, bolas e equipamentos à disposição para interessados em montar um time e brincar de carimba, antes das partidas oficiais.

Já o torneio oficial tem início às 9h, com o sorteio dos grupos e a divulgação da ordem dos jogos. Logo depois, as partidas começam, com a competição entre alguns dos principais times da cidade. O objetivo é tentar tirar o título do atual grupo campeão da Carimba na PI, As Por Tudo.

As equipes jogam e competem entre si nas quartas de final, semifinais e final, durante toda a manhã do domingo. Os times são: Time da Kut, Black Angels, The Stars, As Malvadas, As Papokas, Malvadinhas e as atuais campeãs As Por Tudo. O time vencedor receberá medalhas e premiação.

As partidas serão comentadas por Rochelle Santrelly e Sangalo, famosas pelo reality show "Glitter", além de Morgana Camila, que viralizou ao narrar um desfile de 7 de Setembro na cidade de Maranguape. A apresentação do evento ficará a cargo das drag queens Deydianne Piaf e Camilly Leyker.