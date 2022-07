Imparh abre inscrições para cursos avançados de idiomas e Libras

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) abriu inscrições para cursos avançados de idiomas e curso de Libras, que podem ser feitas até o dia 31 de agosto. Ao todo, serão 210 vagas, sendo 120 para Inglês e Espanhol Avançado, e 90 para Libras.

Os cursos são gratuitos, sendo necessário pagar apenas a taxa semestral, que varia a depender do curso. "Os cursos avançados têm como público alvo estudantes que já tenham conhecimento básico no idioma e desejam dar continuidade aos estudos", detalhou o Imparh.

Já o curso de Libras tem como foco a abordagem de características fundamentais da Língua Brasileira de Sinais. É voltado para iniciantes.

Como se inscrever?

Para realizar a inscrição, os candidatos devem preencher um formulário eletrônico na área de Educação, no portal do Catálogo de Serviços da Prefeitura. Posteriormente, é necessário gerar o boleto e pagar o valor da inscrição.

Os documentos — comprovante de inscrição e de pagamento — devem ser apresentados na sede da Gerência de Extensão do Imparh até dia 31 de agosto.

Taxas

É preciso pagar um valor único que é referente a taxa semestral do curso.

Cursos avançados de idioma: taxa semestral de R$ 200;

Curso de Libras: taxa semestral de R$ 300.

Turmas disponíveis

Espanhol Avançado

O Imparh oferta a primeira turma do curso de Espanhol Avançado. Acontecerá às segundas e quartas-feiras, das 17h às 19h. A carga horária semestral do curso será de 60h/a.

Inglês Avançado

O curso de Inglês Avançado contará com três ofertas de turmas. Cada uma contará com 30 alunos por sala, com início das aulas previsto para dia 1º de setembro:

Avançado 1: Terças e quintas, das 19h às 21h;

Terças e quintas, das 19h às 21h; Avançado 2: Terças e quintas, das 19h às 21h;

Terças e quintas, das 19h às 21h; Avançado 4: Segundas e quartas, das 19h às 21h.

Libras

O curso de Libras também terá a oferta de três turmas, com vagas limitadas de 30 alunos por sala e início previsto para dia 1º de setembro.

Libras Módulo I: Sábados, das 8h às 12h;

Sábados, das 8h às 12h; Libras Módulo II: Terças e quintas, das 19h às 21h;

Terças e quintas, das 19h às 21h; Libras Módulo III: Sábados, das 13h às 17h.

Serviços

Para mais informações, é possível entrar em contato com o Imparh pelo telefone (85) 3433-2994. Já o endereço da Gerência de Extensão do Imparh é: Av. João Pessoa, 5609, bairro Damas.