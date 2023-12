Por que 26 km de grades serão instaladas em Área de Preservação do Rio Maranguapinho em Fortaleza

O Rio Maranguapinho é um dos principais recursos hídricos urbanos da Região Metropolitana Fortaleza, mas há décadas sofre com a poluição e o despejo de lixo. Para proteger a Área de Preservação Permanente (APP) do Rio, a Secretaria das Cidades do Ceará iniciou, neste ano, a instalação de 26 km de gradis de proteção ao longo do curso. A ação deve se estender até janeiro de 2025.

Após a construção da Via Paisagística, o primeiro trecho a receber os gradis fica entre a Av. Mister Hull a Av. Senador Fernandes Távora, nas margens direita e esquerda; e na margem direita do trecho II, da Av. Osório de Paiva à Av. Senador Fernandes Távora. De agosto até o momento, foram instalados quase 7km.

Segundo a Secretaria, o objetivo é evitar o acúmulo de lixo ao longo das margens do Rio. “Além de determinar e proteger a área, os gradis evitam a entrada indesejada de animais, trazem mais segurança para a população e promovem a melhoria do meio ambiente”, explica.

Ao todo, a Área de Preservação possui 68km de perímetro. A Secretaria explica que a ideia é cercá-la por inteira, mas os recursos provêm de fontes diferentes. O próximo passo é licitar os trechos IV (do 4º Anel Viário até a Barragem. Maranguapinho) e Zero (da Av. Mister Hull à Av. da Independência).

Legenda: Até o momento, foram instalados 7km do material Foto: Secretaria das Cidades

Importância ecológica

Maior afluente do Rio Ceará, o Rio Maranguapinho nasce na Serra de Maranguape e possui 34 km de extensão, dentro dos municípios de Fortaleza, Maracanaú e Maranguape, conforme a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

“Por atravessar áreas urbanas de grande adensamento populacional, é caracterizado pela alta vulnerabilidade, com grande parte das margens ocupadas”, diagnostica a Pasta.

Apesar dos problemas, a Sema aponta que o Rio também abriga os manguezais, “berçários de diversas espécies e fonte de riqueza ambiental”. A Área de Preservação Ambiental (APA) do Maranguapinho foi criada por decreto estadual em 2021, e possui área total de 1.780 hectares.

Legenda: Área de preservação definida por decreto estadual Foto: Governo do Ceará/DOE-CE

Ação social

A obra completa possui um investimento total de R$12,8 milhões e está a cargo da Coordenadoria de Revitalização de Áreas Degradadas e Drenagem da Região Metropolitana de Fortaleza (Corev).

Além da instalação, a iniciativa vem promovendo campanhas de conscientização com moradores do entorno para a preservação do local. Equipes sociais distribuirão cerca de 4 mil panfletos 100% biodegradáveis, produzidos com papel semente de margaridas.

Projeto a longo prazo

O Projeto Maranguapinho foi concebido pelo Governo do Ceará e tem parceria com o Governo Federal para a recuperação socioambiental do Rio, além de buscar melhoria nas condições de vida das famílias que residem na faixa de alagamento em situação de risco.

Com um investimento superior a R$ 500 milhões, o projeto Maranguapinho é a maior obra de intervenção urbana do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no Ceará, prevendo beneficiar cerca de 30 mil famílias nos municípios de Maranguape, Maracanaú, Fortaleza e Caucaia.

Ao todo, ele é dividido em quatro eixos: barragem de controle de cheias, dragagem, habitação e urbanização.