Poço da Draga terá plataforma para saltos e salva-vidas, diz Sarto

Dentre as propostas da Prefeitura de Fortaleza para mudar a orla da Praia de Iracema, está a de construir uma plataforma para saltos e um mirante no "mini" espigão próximo à Ponte Velha, no Poço da Draga, que será revitalizado. O projeto foi anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT) em coletiva para a imprensa nesta terça-feira (24).

"Vamos fazer um novo equipamento para preservar a história da Praia de Iracema", disse o prefeito. Segundo ele, a ideia é agregar valor econômico e turístico para o local. Prevista para começar em abril, a obra deve durar 18 meses.

A Ponte Velha, também conhecida como Ponte Metálica, "não receberá nenhuma intervenção direta", segundo a Prefeitura. "A proposta da urbanização no espigão do Poço da Draga é oferecer uma alternativa de espaço de convivência e lazer para desestimular a frequentação de pessoas na Ponte Metálica antiga", explicou, em nota, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

Embora não tenha jurisdição para intervir no canteiro de obras do Aquário da Capital, que é de responsabilidade do Governo do Ceará, a Prefeitura também deve derrubar os tapumes que circundam a construção para criar uma calçada de oito metros e oferecer passagem segura aos transeuntes, com mobiliário urbano e paisagismo.

Veja as imagens do projeto

Legenda: O projeto prevê a criação de um anfiteatro e de um mirante junto à plataforma para saltos, no Poço da Draga. Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Será construída uma calçada no Poço da Draga. Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Legenda: A plataforma para saltos será montada no espigão ao lado da Ponte Velha. Foto: Divulgação/Prefeitura de Fortaleza

Segurança para banhistas

Outra mudança anunciada por Sarto é a instalação de um guarda-vidas na praia do Havaizinho, no Poço da Draga, para garantir segurança aos banhistas e cuidado com a balneabilidade da orla.

Até a obra ser concluída, equipes de salvamento estarão no local aos sábados e domingos, em estrutura provisória.

Plataforma para saltos

A plataforma para saltos fará parte de uma estrutura maior, com construção de piso, anfiteatro e mirante para contemplação do mar e convivência. O "novo local" para saltos servirá, conforme a Prefeitura, para manter a tradição de "pular da ponte" na região, mas de uma estrutura segura e com apoio de equipes de salvamento.

Legenda: Projeção da urbanização do espigão do Poço da Draga

Ideias para dar segurança aos "saltadores" da Ponte Velha, porém, não são novas. Em 2021, já havia uma proposta em discussão de construir uma escada de metal e um deck flutuante no mar para dar mais segurança aos que usam a estrutura para performar grandes saltos.