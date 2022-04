Permissionários da nova Feirinha da Beira-Mar começam a receber boxes neste sábado (30)

A nova Feirinha da Beira-Mar começa a receber os primeiros permissionários, neste sábado (30). Ao todo, 650 contemplados irão receber chaves de acesso, permissão de uso, coletes e crachás. A partir deste final de semana, os comerciantes terão cerca de vinte dias para realizar a mudança para o seu local definitivo, quando o espaço poderá ser então aberto ao público.

O equipamento, que existe desde a década de 1980, desempenha importante papel para a economia da Capital. O local é de grande movimentação pelos atrativos turísticos da região.

O desenho do equipamento teve a capacidade expandida para abrigar até 707 permissionários, dando oportunidade para mais pessoas. Além disso, considerando que o turismo representa cerca de 30% da economia da Capital, a Prefeitura de Fortaleza também realizou capacitação gratuita sobre empreendedorismo com todos os permissionários contemplados com as chaves como forma de fomentar a sustentabilidade do negócio dos comerciantes que ali atuam.



As aulas, realizadas por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SE), em parceria com a Regional 2, abordaram temas como gestão e transações financeiras, entre outros módulos que ajudam no desenvolvimento do negócio.

A Feirinha da Beira-Mar funciona de domingo a domingo, de 16h às 22h.

Equipamento

O projeto da nova Feirinha da Beira-Mar, executado pela Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), contempla a construção de 712 boxes padronizados, destinados à comercialização de produtos, à sede da Associação dos Feirantes de Artesanato da Beira-Mar (Asfabem), além de central para quadros de energia e caixas eletrônicos.

As unidades contam com piso em concreto, estrutura metálica com acabamentos em ACM perfurados, porta de rolar e sombreamento feito por meio de lonas tensionadas, que permitem o funcionamento da feirinha também durante o período da tarde, com todo o conforto e praticidade para que o turista prolongue sua permanência na orla e aproveite toda a diversidade que a região tem a oferecer.

São mais de 8 mil metros quadrados de área totalmente urbanizada e acessível, permitindo uma melhor acomodação dos comerciantes que, pela primeira vez, terão infraestrutura adequada para venda de seus produtos.