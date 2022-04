Plano de Caminhabilidade de Fortaleza compila ações para melhorar deslocamento a pé

No momento de desenvolver políticas de mobilidade urbana para uma cidade, ter como base documentos, pesquisas e opiniões que embasem as decisões é fundamental para manter a coerência das ações. Em Fortaleza, a prioridade atual é a chamada mobilidade ativa, ou seja, aquela feita a pé ou por bicicleta. Uma das bases das diretrizes para guiar as intervenções feitas na Capital é o Plano Municipal de Caminhabilidade de Fortaleza, que condensa estratégias para serem implantadas no município.

Uma das responsáveis pela elaboração do Plano, Camila Girão, coordenadora de Desenvolvimento Urbano da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) explica que as ações estipuladas pelo documento tratam dos modos de deslocamento em Fortaleza. Acerca da área específica dos pedestres, a calçada deve evoluir para se tornar um espaço mais atrativo e confortável para os usuários.

De acordo com a coordenadora, o plano é montado a partir de dois focos: um conjunto de estratégias que orientam as formas de agir na cidade para o poder público e orientações específicas para os cidadãos de como se comportar nos espaços.

Parte dessas ações pode ser vista na cartilha “As calçadas que queremos”, que está disponível no portal da Prefeitura de Fortaleza. No documento, são abordadas melhorias que, uma vez instaladas, podem tornar o deslocamento a pé mais agradável para a população, por meio de intervenções no espaço urbano, aumento na qualidade das calçadas, adequações que permitam um deslocamento livre, além de informações técnicas para obras nos equipamentos.

“A partir do plano de caminhabilidade, diversos projetos já foram moldados. Por exemplo, o Cidade da Gente, em que vemos várias intervenções que ampliam o espaço do pedestre, as esquinas seguras, as praças, todas as normas de acessibilidade que passam a ser implantadas”, comenta Camila Girão.

Ano passado, Fortaleza ganhou o prêmio Cidade Caminhável 2021, na categoria Cidades Grandes, promovido pelo Movimento SampaPé! Em relação a esse reconhecimento, a coordenadora explica que, a partir dele, foi possível impulsionar a reflexão sobre a importância de Fortaleza ser o único município brasileiro a ter um plano específico para privilegiar o pedestre.

Construção em conjunto

Diversos setores de Fortaleza foram ouvidos para o desenvolvimento do Plano, além de também terem sido realizados diagnósticos das calçadas em bairros e espaços de grande movimentação. Uma das entidades participantes foi a Universidade Federal do Ceará (UFC), por meio do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e Design.

A partir da pesquisa desenvolvida na universidade, a professora Zilsa Santiago levou para o Plano de Caminhabilidade o componente da acessibilidade, como forma de incluir melhorias que beneficiem todas as parcelas da população, incluindo as Pessoas com Deficiência (PCD).

“É importante que o plano seja completo no sentido de atender a todas as pessoas. E isso o plano de caminhabilidade trabalhou bem. Tivemos vários debates, com várias participações, com Ministério Público também. Foi uma participação que tornou o plano mais recheado e participativo. A acessibilidade integra a caminhabilidade, porque sem ela (o plano) não está completo para que se possa atingir a todos os cidadãos”, pontua.

Projeto Mobilidade Urbana

Em busca de ampliar as vozes sobre o tema, o Sistema Verdes Mares (SVM) lançou o projeto Mobilidade Urbana 2022, com patrocínio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (ALCE) e apoio da AMC. Por meio de uma série de programas veiculados na TV Diário, especialistas locais e de outras partes do Brasil trazem análises e perspectivas sobre o assunto. As transmissões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 22 horas; sábados e domingos, às 13h e 17 horas. Todos os episódios ficarão disponíveis no canal do Youtube da emissora.

