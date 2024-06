Pé-de-Meia: mais de 215 mil alunos do Ceará recebem nova parcela a partir desta quarta (26)

Alunos do Ceará e todo o País recebem a partir desta quarta-feira (26) a quarta parcela do Pé-de-Meia, investimento do governo federal para incentivar a permanência na escola. 215.722 alunos que estudam em território cearense estão contemplados nesta fase com o depósito de R$ 200.

Neste mês, conforme o Ministério da Educação (MEC), foram investidos mais de R$ 43,1 milhões para o pagamento do programa no Ceará. O orçamento para o ano todo no Estado é de R$ 660 milhões.

Os pagamentos seguem de forma escalonada até o dia 1º julho, seguindo a ordem por data de nascimento de cada estudante. A quarta fase diz respeito à frequência e às aulas do mês de abril. Um total de 2,7 milhões de alunos de todo o Brasil serão contemplados nesta etapa, totalizando um investimento de R$ 8,2 bilhões pelo governo federal.

O valor cai na conta dos alunos aberta pela Caixa Econômica Federal para os Pé-de-Meia.

Veja o cronograma de pagamento do Pé-de-Meia:

Data de pagamento Mês de nascimento do estudante 26 de junho Janeiro, fevereiro e março 27 de junho Abril, maio e junho 28 de junho Julho, agosto e setembro 1º de julho Outubro, novembro e dezembro



O que é o Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado a qualquer momento, caso o aluno seja maior de 18 anos. Em caso de adolescentes até 17 anos, é preciso ter autorização dos pais. Há ainda os depósitos de mil reais ao final de cada ano concluído, que só poderão ser retirados da poupança após a conclusão do ensino médio.

Ademais esses valores, há um depósito de R$ 200 anualmente por cada matrícula e mais R$ 200 por participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para receber o incentivo, os alunos devem estar regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal.

Os estados, o Distrito Federal e os municípios prestam as informações sobre os alunos matriculados nas respectivas redes públicas de ensino.