Pé-de-Meia: veja calendário de pagamento da 4ª parcela

Os estudantes do ensino médio regular da rede pública beneficiados pelo programa Pé-de-meia, a poupança do ensino médio, começarão a receber a quarta parcela do incentivo, de R$ 200, a partir desta quarta-feira (26). O pagamento, segundo o Ministério da Educação, será referente à frequência escolar no mês de abril.

Os valores dessa parcela serão disponibilizados até 1° de julho, conforme o mês de nascimento do aluno. O depósito será feito nas contas abertas pelos estudantes na Caixa Econômica Federal. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.

Veja também País Filha de influencer Igor Viana é entregue para a avó após acusações de maus-tratos contra criança País Alunos de academia brigam após deboche durante exercício de musculação, em Minas Gerais; veja vídeo

Data de pagamento Mês de nascimento do estudante 26 de junho Janeiro, fevereiro e março 27 de junho Abril, maio e junho 28 de junho Julho, agosto e setembro 1º de julho Outubro, novembro e dezembro

O pagamento do Pé-de-Meia começou no dia 26 de março, com o crédito referente aos incentivo matrícula, no valor de R$ 200. O aluno pode consultar informações escolares, regras do programa e situação de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação.

PÉ-DE-MEIA

Lançado oficialmente pelo Ministério da Educação em 14 de março, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional, com o pagamento feito na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de pessoas matriculadas no ensino médio público.

O objetivo do governo, através do programa, é democratizar o acesso à Educação e reduzir a desigualdade social entre os jovens do ensino médio, além de promover mais inclusão social, estimulando a mobilidade social.

O programa possui quatro incentivos, que poderão beneficiar os alunos com até R$ 9,2 mil no final do ensino médio. Entre os benefícios estão o incentivo-matrícula, incentivo-frequência, incentivo-conclusão e incentivo-Enem.

O Pé-de-Meia prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que pode ser sacado a qualquer momento, além dos depósitos de mil reais ao final de cada ano concluído, que só poderão ser retirados da poupança após a conclusão do ensino médio.

Para receber o incentivo, os alunos devem estar regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal.

Os estados, o Distrito Federal e os municípios prestam as informações sobre os alunos matriculados nas respectivas redes públicas de ensino.