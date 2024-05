Pé-de-Meia: pagamento da terceira parcela do incentivo começa nesta segunda-feira (27)

O Governo Federal iniciou, nesta segunda-feira (27), o pagamento da terceira parcela do Pé-de-Meia, no valor de R$ 200, aos estudantes da rede pública beneficiados pela poupança do ensino médio. O pagamento é referente à frequência às aulas no mês de março.

O valor do benefício será disponibilizado para os estudantes na conta aberta pela Caixa Econômica Federal até 4 de junho. A parcela será depositada em conta Poupança Social Digital. Segundo o banco, os valores podem ser conferidos pelo aplicativo Caixa Tem. O pagamento será realizado por ordem do mês de nascimento do estudante.

Veja cronograma de pagamento da terceira parcela

Data de pagamento Mês de nascimento do estudante 27 de maio Janeiro e fevereiro 28 de maio Março e abril 29 de maio Maio e junho 31 de maio Julho e agosto 3 de junho Setembro e outubro 4 de junho Novembro e dezembro

O pagamento do Pé-de-Meia começou em 26 de março, com o crédito referente aos incentivo matrícula, no valor de R$ 200. O estudante pode consultar informações escolares, regras do programa e status de pagamentos (rejeitados ou aprovados) por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação.

Veja também Ceará Pé-de-Meia: Veja como receber poupança que deve beneficiar mais de 184 mil estudantes no Ceará PontoPoder Luciano Huck se encontra com Camilo Santana e o parabeniza pelo 'Pé-de-meia': 'Belíssima iniciativa'

INCENTIVOS

Lançado oficialmente pelo Ministério da Educação em 14 de março, o programa possui quatro incentivos, que poderão beneficiar os alunos com até R$ 9,2 mil no final do ensino médio. Entre os benefícios estão o incentivo-matrícula, incentivo-frequência, incentivo-conclusão e incentivo-Enem.

PÉ-DE-MEIA

O programa Pé-de-Meia é um incentivo financeiro-educacional, pago na modalidade de poupança, aos estudantes matriculados no ensino médio público. A política prevê o pagamento de incentivos anuais de até R$ 3 mil por beneficiário. Ao final da etapa de ensino, nos três anos, o valor pode atingir R$ 9.200 para cada estudante.

O valor está condicionado ao cumprimento de requisitos como matrícula, frequência escolar mínima de 80%, aprovação nos anos letivos e participação no Enem no último ano letivo do ensino médio público. O governo federal investirá R$ 7,1 bilhões por ano para atender 2,5 milhões de estudantes.

Nenhum estudante precisa se cadastrar para receber o incentivo, basta estar regularmente matriculado no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do Governo Federal. Nesse início, terão prioridade os beneficiários do Programa Bolsa Família.

Com o benefício, a expectativa do MEC é reduzir as taxas de retenção, de abandono e de evasão escolar.