Parte do teto de sala do Frotinha de Messejana desaba e atinge 2 técnicas de enfermagem

Parte do teto de uma área de repouso no Frotinha de Messejana, em Fortaleza, desabou e atingiu duas técnicas de enfermagem na madrugada deste sábado (14). As profissionais ficaram feridas, mas foram atendidas e passam bem. Reparos também foram iniciados na infraestrutura atingida.

De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Ceará (Sindsaúde-CE), as duas técnicas de enfermagem estavam descansando no momento do incidente, por volta de 1h. Os escombros atingiram a cabeça de uma delas; a outra recebeu o impacto no ombro.

Ainda conforme a entidade, as mulheres foram atendidas, não tiveram ferimentos graves e receberam atestado médico. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um beliche do local cheio de blocos de cimento e poeira. Na manhã de hoje, uma reunião ocorreu no Frotinha de Messejana entre a Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) e representantes sindicais.

Veja também Ceará Ceará confirma mais de 200 casos de febre oropouche em 7 cidades; veja lista Ceará Nova carteira de identidade: Vapt Vupt e Casa do Cidadão abrem aos sábados para emissão de urgência

O que diz a SMS

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) informa que já iniciou os reparos na sala de repouso do Hospital, com conclusão prevista para até 48h.

"Durante a madrugada, parte do reboco desprendeu do teto. Não houve vítimas graves. As duas técnicas de enfermagem presentes na sala no momento do incidente foram prontamente atendidas pela equipe médica do hospital", narra.

Por fim, a Pasta ressaltou que o atendimento do Frotinha de Messejana segue normal, sem prejuízo no acolhimento aos fortalezenses.

Legenda: Móveis foram realocados para reforma no local Foto: Divulgação/Sindsaúde

O Hospital foi reinaugurado em abril deste ano, após mais de quatro anos do início das obras. A nova unidade ganhou 21 novos leitos, passando para 92, com previsão de receber 490 profissionais, entre médicos, enfermeiros e equipe multiprofissional de saúde. Ao todo, foram investidos R$ 9,7 milhões.

Conforme a gestão municipal, após a expansão, a unidade passou a ter capacidade para 6 mil atendimentos e 350 cirurgias por mês. Ela é especializada no atendimento de urgências, de traumas e de cirurgias gerais.