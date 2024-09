Nova carteira de identidade: Vapt Vupt e Casa do Cidadão abrem aos sábados para emissão de urgência

Algumas unidades do Vapt Vupt e da Casa do Cidadão no Ceará passam a abrir aos sábados, exclusivamente, para emissão de urgência da nova carteira de identidade. A iniciativa emergencial, da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) em parceria com a Secretaria da Proteção Social (SPS), acontece nos dias 14, 21 e 28 de setembro e deve se repetir mensalmente, até atingir a marca de 10 mil documentos.

São consideradas situações emergências:

Urgências médicas : pessoas que necessitam do documento para tratamentos médicos urgentes ou emergenciais. Comprovação de necessidade para internação/tratamento.

: pessoas que necessitam do documento para tratamentos médicos urgentes ou emergenciais. Comprovação de necessidade para internação/tratamento. Seleção de emprego : indivíduos que precisão do documento para fins de emprego ou participação em processos seletivos, concursos públicos.

: indivíduos que precisão do documento para fins de emprego ou participação em processos seletivos, concursos públicos. Vulnerabilidade social : pessoas em situação de vulnerabilidade social ou econômica podem ser priorizadas para garantir acesso aos seus direitos.

: pessoas em situação de vulnerabilidade social ou econômica podem ser priorizadas para garantir acesso aos seus direitos. Viagens : cidadãos que precisam do documento para viagens. É preciso comprovar com a passagem.

: cidadãos que precisam do documento para viagens. É preciso comprovar com a passagem. Estudantes : necessidade para matrícula ou inscrição em processos educacionais.

: necessidade para matrícula ou inscrição em processos educacionais. Prova de vida : para beneficiários da Previdência Social/INSS.

: para beneficiários da Previdência Social/INSS. Benefícios sociais : necessidade para recebimento de auxílios sociais.

: necessidade para recebimento de auxílios sociais. Idosos, PcDs, gestante ou lactante, pessoas com transtorno do espectro autista: atendimento prioritário conforme previsto em lei.

Unidades participantes

No Estado, integram a iniciativa os seguintes equipamentos:

Fortaleza — sede da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CHPB) da Pefoce e unidades Vapt Vupt e Casas do Cidadão;

— sede da Coordenadoria de Identificação Humana e Perícias Biométricas (CHPB) da Pefoce e unidades Vapt Vupt e Casas do Cidadão; Maracanaú — Casa do Cidadão;

— Casa do Cidadão; Juazeiro do Norte — Vapt Vupt;

— Vapt Vupt; Sobral — Vapt Vupt.

Veja também Ceará Governo lança CNH Popular 2024 com 25 mil habilitações gratuitas; veja como se candidatar Papo Carreira Correios anunciam banca organizadora de novo concurso público; confira Mundo Quem é Jared Isaacman, bilionário que caminhou no espaço: 'Daqui a Terra parece um mundo perfeito'

Agendamento emergencial

Os interessados em emitir a carteira de identidade nacional (CIN) em caráter de urgência devem realizar o agendamento online, por meio deste link, justificando a urgência e anexando documentos comprobatórios. Para acessar o serviço, o cidadão deve clicar na opção “Emissão Carteira de Identidade – Casos Emergenciais” no portal, e seguir as etapas solicitadas.

Os pedidos serão analisados e priorizados conforme os critérios de urgência. O agendamento começou nessa quinta-feira (12), e a campanha emergencial ocorrerá mensalmente, como uma medida contínua para atender a população em situações emergenciais, conforme o Governo do Estado.

Além dessa ação emergencial aos sábados, o atendimento emergencial para emissão da nova carteira de identidade já ocorre diariamente em todas as unidades Vapt Vupt e em diversas unidades da Pefoce, atendendo cidadãos que necessitam do documento em caráter urgente, garantindo a prestação de serviços contínuos e acessíveis para todos.