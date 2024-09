Quem é Jared Isaacman, bilionário que caminhou no espaço: 'Daqui a Terra parece um mundo perfeito'

O bilionário americano Jared Isaacman se tornou o primeiro civil a fazer uma caminhada espacial, durante a missão Polaris Dawn, da SpaceX, lançada ao espaço na última terça-feira (10). A viagem conta, ao todo, com quatro tripulantes, que foram com o intuito de "passear" por alguns instantes no espaço, a 700 km da Terra.

Isaacman foi o primeiro tripulante a ter a experiência de sair da nave Crew Dragon para flutuar, às 7h52 desta quinta-feira (12). Em seguida, às 8h05, foi a vez de Sarah Gillis.

"Daqui a Terra parece um mundo perfeito", disse Isaacman após sair da nave.

Quem é Jared Isaacman?

Jared Isaacman, de 41 anos, nasceu no dia 11 de fevereiro de 1983, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em 1999, aos 16 anos, ele fundou a empresa Shift4 Payments, voltada para meio de pagamentos, no porão da casa de seus pais.

De acordo com a Forbes, a Shift4 atualmente administra pagamentos de um terço dos restaurantes e hotéis dos Estados Unidos. Hilton, Four Seasons e KFC estão entre os clientes da empresa. Segundo o site da empresa, a Shift4 lida com mais de US$ 200 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) em pagamentos todos os anos.

O empresário é o organizador do Polaris, programa que, além da missão atual, tem o objetivo de realizar outros dois voos espaciais pela SpaceX, de Elon Musk, sendo um deles com a Starship, a maior nave espacial do mundo.

Isaacman acumula uma fortuna de US$ 1,8 bilhão (cerca de R$ 10 bilhões). O valor investido por ele no Polaris não foi divulgado, mas estima-se que o empresário tenha destinado US$ 100 milhões (R$ 550 milhões).

Investimentos em aviação

Enquanto administrava suas empresas, Jared Isaacman decidiu se dedicar à aviação. O empresário começou voando em aviões a hélice e, após centenas de horas de voo, passou para os jatos.

Ele fez faculdade de Ciências em Aeronáutica Profissional na Universidade Embry-Riddle, na Flórida, nos Estados Unidos, e tem certificação para pilotar aviões comerciais e militares.

O bilionário também fez parte do grupo de shows aéreos norte-americano Black Diamond Jet Team, pelo qual já fez mais de 100 apresentações. Em meados de 2008 e 2009, ele chegou a conquistar recordes mundiais de voos de velocidade ao redor do mundo, de acordo com o site do projeto Polaris.

Já em 2011, o empresário fundou a Draken International, uma academia de treinamento para pilotos da Força Aérea Americana que diz ter a maior frota privada de aeronaves militares do mundo. Em 2019, ele vendeu sua participação na empresa por um valor bilionário.

Além de pilotar por diversão, Isaacman também tem ambições no espaço. Ele, inclusive, comprou o primeiro voo totalmente turístico da SpaceX, empresa de Elon Musk, em 2021. Ele, mais uma vez, não revelou quanto pagou pela missão, apelidada de "Inspiration 4".