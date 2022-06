Parque Rio Branco passará por reforma completa; veja fotos do projeto

Criado em 1976, o Parque Rio Branco, localizado no bairro Joaquim Távora, passará por uma requalificação completa, segundo anunciou a Prefeitura de Fortaleza. A reforma no espaço prevê transformações em acessos, passeios, equipamentos e mobiliário.

A licitação para a contratação de empresa responsável pela obra será aberta ainda durante este mês de junho, conhecido como o Mês do Meio Ambiente, impulsionando as políticas ambientais desenvolvidas.

Além da requalificação, o parque ganhará um plano de manejo, assim como outros 23 parques, conforme anunciado em maio pelo prefeito José Sarto. O documento fortalece as políticas ambientais do espaço e norteia seu uso correto, preservando fauna e flora.

Legenda: Novo parque Rio Branco terá uma Ciclorrota para interligar as quatro entradas às atrações do espaço Foto: Divulgação

O objetivo é recuperar e qualificar o parque para impulsionar o desenvolvimento socioambiental da região, idealizando um espaço cultural, esportivo e de lazer à população, como destaca a titular da Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), Luciana Lobo.

“O Parque Rio Branco é um patrimônio socioambiental de Fortaleza, localizado em uma área pulsante da nossa cidade. Será reformado e, principalmente, precisará ser cuidado pela população, para que nos ajude a preservar um espaço tão importante”, disse.

Legenda: Os pedestres também terão um novo traçado de passeio, com travessias alargadas, gerando maior permeabilidade visual Foto: Divulgação

Projeto

O projeto prevê a reforma de anfiteatro, academias, playground, estacionamento e prédio da Urbfor, com restauração dos pilares já existentes, resguardando a memória afetiva do lugar.

Os acessos principais serão reestruturados com praças, para servir de convite a um percurso no parque, assim como ganhará uma Ciclorrota para interligar as quatro entradas às atrações do espaço.

Os pedestres também terão um novo traçado de passeio, com travessias alargadas, gerando maior permeabilidade visual.

Aos esportistas, o Parque Rio Branco terá Areninha para futebol, quadra de Beach Tennis, mesa de jogos, espaço multiuso para atividades ao ar livre ou eventos, além um Pet Place para levar os animais de estimação.

Cafeteria e quiosques estarão disponíveis, incentivando o comércio local e, logo, a ocupação pública.

Legenda: Parque Rio Branco terá Areninha para futebol, quadra de Beach Tennis, mesa de jogos, espaço multiuso para atividades ao ar livre ou eventos Foto: Divulgação

O gradil do parque será recuado, gerando sentimento de pertencimento entre os moradores, além de nova drenagem.

A reforma do Parque Rio Branco faz parte uma política ambiental permanente da Prefeitura de Fortaleza, com resguardo aos recursos naturais, ampliação da cobertura arbórea e requalificação de espaços urbanos.