Bombeiros resgatam jovem em risco de queda de cima de caixa d’água, em Fortaleza

Um jovem de 23 anos foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) após passar cerca de 10 horas em cima de uma caixa d’água, no bairro Cidade 2000, em Fortaleza, na última quarta-feira (1º). As informações foram divulgadas neste sábado (4).

De acordo com o órgão, o homem estava com um tio numa unidade do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), quando pediu para ir ao banheiro e fugiu do local, por volta de 10h. Ele subiu numa caixa d’água de uma escola municipal e se negava a descer.

“Chegando ao local, vimos que ele estava conversando com uma composição da Polícia Militar e com o tio. Não deixava ninguém se aproximar, ameaçando jogar pedras”, relatou José Hallys Freitas, 1º tenente dos Bombeiros e comandante do Salvamento 02.

Somente por volta das 22h, após quase 10 horas de ocorrência, os agentes do CBMCE conseguiram conter o jovem e resgatá-lo, utilizando técnicas de salvamento em altura. O jovem foi conduzido a um hospital para atendimento médico.

