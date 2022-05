Cobras de 1,2 metro são resgatadas pelos bombeiros em Iguatu, Interior do Ceará

Duas cobras da espécie corre-campo (Philodryas nattereri) foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) em Iguatu, no Interior do Ceará, nesta segunda-feira (30). As serpentes estavam em um veículo estacionado em uma repartição pública.

Oficiais da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (1ªCia/4ºBBM) utilizaram uma pinça de resgate de ofídios para retirar as cobras do local.

Os répteis, com cerca de de 1,2 metro de comprimento cada um e sem ferimento aparente, foram devolvidos ao seu habitat-natural, uma reserva florestal em região de mata com mananciais e afastada do centro urbano de Iguatu.

Ninguém ficou ferido na operação.

Segundo a corporação, a cobra-corre-campo vive principalmente pelas regiões Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, mas também no Paraguai. É uma serpente opistóglifa, podendo atingir um comprimento de 1,6 metro, corpo amarelo-bronzeado com quatro linhas laterais escuras e escamas que apresentam uma borda negra.