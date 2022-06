Idoso cai, fica preso entre paredes de duas residências e é resgatado em Fortaleza

Um idoso, de 66 anos, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na manhã deste sábado (4), após sofrer uma queda e ficar preso entre as paredes de duas residências no bairro Guajerú, em Fortaleza.

Conforme a Corporação, 6h44 uma equipe foi acionada, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS), para atender a ocorrência. Segundo o relato, o homem sofreu uma queda de uma altura de 5 metros e estava preso entre as paredes de duas casas, sem conseguir sair por meios próprios.

“Para o resgate foi necessário abrir um acesso na parede de alvenaria da residência para conseguir contato com a vítima, utilizando ferramentas como marrão, marreta, punção e talhadeira”, detalhou o 1º tenente do Corpo de Bombeiros, Francisco Francenildo Pereira Chaves.

Legenda: Parte da alvenaria foi retirada para ter acesso à vítima Foto: divulgação/CBMCE

Segundo o oficial, o homem foi retirado com êxito do local e estava consciente, mas com pequenas escoriações aparentes. Ele foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) a uma unidade hospitalar, para receber uma avaliação médica mais detalhada.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE