Parque Rachel de Queiroz tem festa de Carnaval após 1º dia cancelado por chuvas; veja fotos

No primeiro ano como polo carnavalesco oficial de Fortaleza, o Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, enfrentou problemas causados pelas fortes chuvas que caíram em Fortaleza no último sábado (10). A programação do primeiro dia foi cancelada, mas este domingo (11) finalmente contou com a folia que era esperada sobretudo pelo público infantil.

No sábado, as atrações estavam previstas para começar às 16h. O Diário do Nordeste esteve no local e constatou o palco vazio, além da frustração de pais e mães que aguardavam a festa. Muitos souberam do cancelamento no próprio local.

Legenda: Fantasias de personagens marcaram presença na festa Foto: Ismael Soares

Para não perder viagem, um grupo de moradores de um condomínio próximo improvisou uma brincadeira com direito a espuma e goma, ao som de marchinhas tocadas por um quiosque do Parque.

Já neste domingo, a animação ficou por conta das bandas Pacote de Biscoito e o grupo de Lu Nunes. Com muitas cores, foi um festival de fantasias tradicionais para o público infantil, como Mario, Luigi, Batman e Mulher-Maravilha, além de fadinhas e palhaços.

Legenda: Famílias curtiram shows Foto: Ismael Soares

Empolgadas pela música, as crianças também curtiram o uso de espuminha, glitter, confetes e serpentina.

Legenda: Bandas infantis animaram o público do espaço Foto: Ismael Soares

Legenda: Carnaval no Parque Rachel de Queiroz Foto: Ismael Soares

Programação no Rachel de Queiroz

Segunda-feira (12)

17h - Banda Dragaxé Raiz do Poço (Infantil)

18h - Shirlene Aguiar

20h10 - Essas Mulheres

Terça-feira (13)