Parceria entre Sindiônibus e MPCE leva serviços de mediação a bairros de Fortaleza

O projeto “Mediação Itinerante”, ação do Ministério Público do Ceará (MPCE) com apoio do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), já beneficiou cerca de 5.430 pessoas em Fortaleza e na Região Metropolitana. Com nove anos de atuação, a iniciativa promove a mediação de conflitos e leva o Programa dos Núcleos de Mediação Comunitária do MPCE para áreas sem núcleos fixos.

Utilizando um veículo adaptado, equipado e mantido pelo Sindiônibus, uma equipe de mediadores e supervisores do MPCE percorre bairros da Grande Fortaleza. A unidade móvel busca solucionar conflitos e estimular os moradores a resolverem questões de forma autônoma, promovendo justiça e fortalecendo as relações comunitárias.

Entre os dias 4 e 8 de novembro de 2024, a Mediação Itinerante estará nos bairros Pan Americano, Vila Peri, Demócrito Rocha e João XXIII, oferecendo suporte em conflitos familiares, de vizinhança, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, questões trabalhistas e outros. Com isso, a iniciativa facilita a comunicação entre as partes e possibilita o surgimento de decisões.

Maria José Luz, gerente administrativo do Sindiônibus, destaca a relevância da parceria. “O transporte é um serviço essencial, assim como as iniciativas promovidas pelo MPCE por meio do projeto de mediação itinerante. Percebemos que essa colaboração mútua é muito importante, pois sabemos que ela alcança muitas pessoas e traz resultados relevantes. Nosso intuito é seguir contribuindo com a sociedade e com outros equipamentos e entidades que também a beneficiam, entendendo que todos os setores dialogam entre si”, conta.

A mediação itinerante está aberta a todos os interessados, incluindo pessoas físicas e jurídicas, proporcionando um espaço seguro para acordos consensuais e a pacificação social em Fortaleza.

Serviço

Datas e locais da Mediação Itinerante



04/11/2024 (9h às 11h)

Praça Mauá - Travessa Paraná s/n, Pan Americano

05/11/2024 (9h às 11h)

Pracinha do Montenegro - Rua Abel Ribeiro, n° 551, Vila Peri

06/11/2024 (9h às 11h)

Praça Marupiara - Rua Goiás s/n, Demócrito Rocha

07/11/2024 (9h às 11h)

Praça do Posto de Saúde Guttemberg Braun - Rua Dom Henrique, 449, Vila Peri

08/11/2024 (9h às 11h)

Praça do João XXIII - Rua Melo de Oliveira, João XXIII

Mais informações:

Site: https://sindionibus.com.br

Instagram: @sindionibus