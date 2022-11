Pai e filho de 2 anos morrem em acidente de trânsito na zona rural de Assaré

Pai e filho faleceram, no último sábado (12), após se envolverem em um acidente de trânsito. José Paulino da Silva Xavier, de 43 anos, e Murilo Tavares Paulino, de 2 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram, na zona rural de Assaré.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), outras duas pessoas também ficaram feridas na ocasião e foram socorridas. Não há informação sobre o atual estado de saúde delas.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Assaré divulgou uma nota de pesar lamentando a morte dos moradores. "Manifestamos nossas mais sinceras condolências por essa inestimável perda", diz um trecho do comunicado.

Foto: reprodução

A SSPDS ainda informou que Polícia Civil apura as circunstâncias do caso e equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local do acidente. Um procedimento policial foi registrado na Central de Procedimentos Digitais e a Delegacia Municipal de Assaré está a cargo da investigação do ocorrido.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (88) 3535-1957, da Delegacia Regional de Itapipoca. As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, WhatsApp por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.