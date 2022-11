Avião da Air France desvia rota e faz pouso de emergência em Fortaleza

Um avião com destino a Paris mudou de rota e precisou pousar no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na noite deste domingo (13). O Air France 401 decolou de Santiago às 13h. Informações preliminares apontam que uma emergência médica foi a causa do procedimento.

Em nota, a Fraport, administradora do Aeroporto de Fortaleza, confirmou a informação ao Diário do Nordeste. Contudo, dados sobre quais passageiros precisaram ser socorridos, ou as causas do incidente, ainda não foram divulgados.

"O voo AFR401 que saiu de Santiago com destino à Paris foi alterado e pousou em Fortaleza às 20h37 de hoje (13/11), devido à emergência médica a bordo. Outras informações com a companhia aérea Air France", explicou a Fraport.

A reportagem entrou em contato com a Air France e aguarda mais informações da companhia aérea.