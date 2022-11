Acidente em Dallas: colisão de aviões deixa 6 mortos nos EUA; veja vídeo

Seis pessoas morreram nos Estados Unidos após dois aviões colidirem. A colisão das aeronaves militares utilizadas na Segunda Guerra Mundial ocorreu durante o show de Força Aérea de Dallas, no sábado (12).

Vídeos do momento do acidente foram divulgados por pessoas que estavam no local. Após a colisão, os dois aviões caíram no chão e explodiram. As informações são do g1.

"De acordo com nosso médico legista do condado de Dallas, há um total de 6 mortes no incidente do show aéreo 'Wings over Dallas' de ontem. As autoridades continuarão trabalhando hoje [13 de novembro] na investigação e identificação das mortes. Por favor, orem por suas famílias e todos os envolvidos", publicou o juiz do condado de Dallas, Clay Jenkins, no Twitter.

Aviões da Segunda Guerra Mundial

A colisão ocorreu entre um Boeing B-17 Flying Fortress e um Bell P-63 Kingcobra. O acidente ocorreu durante o show comemorativo "Air Force Wings Over Dallas", por volta das 13h20 de sábado, de acordo com a Administração Federal de Aviação.

O B-17 foi uma peça importante do poder aéreo dos EUA durante a Segunda Guerra Mundial. O Kingcobra, um avião de caça americano, foi usado principalmente pelas forças soviéticas durante a guerra.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo