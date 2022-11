Aviões da 2ª Guerra Mundial colidem em pleno voo durante apresentação nos EUA; veja vídeo

Dois aviões da 2ª Guerra Mundial colidiram em pleno voo durante uma apresentação no aeroporto de Dallas, no estado americano do Texas, no início da tarde deste sábado, dia 12. Ainda não há informações quanto ao número de vítimas.

O Boeing B-17 Flying Fortress bateu em uma aeronave modelo Bell P-63 Kingcobra. Com o impacto, as aeronaves explodiram no ar. Pessoas que assistiam à apresentação filmaram o momento do acidente e compartilharam nas redes sociais.

A colisão aconteceu durante uma apresentação das aeronaves no show aéreo Wings Over Dallas World War II, que conta com modelos de aviões da época do conflito.

Em nota, Administração da Aviação Federal e o Conselho Nacional de Segurança no Transporte afirmaram que irão investigar o caso.