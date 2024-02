Pacote de obras de R$ 2,2 bi em Fortaleza prevê reforma de prédios públicos, novos parques e túnel

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira (2), um pacote de 220 obras estimadas em R$ 2,2 bilhões. As intervenções incluem os eixos de Urbanismo, Meio ambiente, Novos equipamentos e Mobilidade, como a reforma de prédios públicos, novos parques e um túnel na avenida Domingos Olímpio. O chefe do Executivo municipal, José Sarto, afirmou que "a maioria" deve ser entregue ainda neste ano.

“É um pacotaço de 2,2 bilhões de reais que vamos entregar em quatro eixos, com obras que, em sua maioria, serão entregues ainda esse ano. Há tempo para plantar e a tempo para colher, e chegou o tempo de colher”, celebrou o prefeito José Sarto, em evento no Parque Rachel de Queiroz.

Mobilidade

No programa Vida Nova serão construídos 4 novos binários nos bairros Damas/Canindezinho, Siqueira, Passaré e Dias Macêdo. Haverá ainda a implementação de mais de 72 km de ciclofaixas, ciclorrotas e ciclovias. Com as faixas, Fortaleza terá 430 km de rota para ciclistas.

A construção do Túnel da Domingos Olímpio deve iniciar no segundo semestre de 2024. Conforme o executivo municipal, a expectativa é que o fluxo na região melhore. O total para a obras de mobilidade é de R$ 137,5 milhões.

Urbanismo

O Novo Proinfra beneficiará 26 bairros, com a requalificação de praças. Também ocorrerá ampliação do Meu Bairro Empreendedor para os bairros Mondubim, Messejana, Planalto Ayrton Senna, Jangurussu, Jóquei Clube e Aldeota. Novos Centros de Referência do Empreendedor serão construídos e poderão beneficiar, ao todo, 265 mil pessoas com as intervenções.

A orla de Fortaleza também será contemplada com obras como a Via Paisagística da Vila do Mar, a reconstrução da Ponte dos Ingleses, espigões do Poço da Draga e Titanzinho, e o Píer 12, projeto de urbanização no Espigão da Leste Oeste.

Em urbanismo, os investimentos chegam em R$ 914,5 milhões.

Meio Ambiente

Parques urbanos serão requalificados e novos espaços serão construídos. Dentre as novidades, está o novo Parque Guararapes. O pacote também inclui a segunda etapa dos parques Rachel de Queiroz e Parque Zoobotânico do Passaré.

A Lagoa do Opaia e da Lagoa de Messejana passarão por requalificação.

Serão implantados 30 Microparques Urbanos, além da execução de obras de esgotamento do Riacho Maceió. Em forma inédita, 468 escolas municipais terão energia solar. Os investimentos em meio ambiente serão de R$ 170,7 milhões, e irão atingir cerca de meio milhão de pessoas.

Novos Equipamentos

Haverá obras de reforma e reconstruções nos 113 postos de saúde de Fortaleza. Intervenções também serão realizadas nos hospitais do Frotinha da Parangaba e Gonzaguinha de Messejana. Já a reforma do Frotinha de Messejana e a reforma da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Doutor José Frota 1.

Na educação, 28 Centros de Educação Infantil e 25 escolas, entre unidades de Tempo Integral e Parcial, serão construídos. Receberão requalificações 91 unidades de ensino.

A construção de dois complexos educacionais no Alto da Paz e Jardim Castelão e 45 Escolas Areninhas em diversos bairros estão contempladas. Todos os investimentos em educação irão beneficiar cerca de 70 mil pessoas, o investimento total é de R$ 733,2 milhões.

Haverá a entrega do Papel da Casa, beneficiando 40 mil famílias. Também ocorrerá o projeto Melhorias Habitacionais, programa que fornece condições mínimas de moradia para pessoas de baixa renda.

Reformas de 30 prédios públicos, como Mercados Públicos, Cras, Creas, Centros de Cidadania e Direitos Humanos, e Pontos do Entregador, também estão no pacote.