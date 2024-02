Juazeiro do Norte é uma das cidades com menos estabelecimentos religiosos por habitante no Brasil

O município de Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, aparece entre as dez cidades com menos estabelecimentos religiosos por habitante do Brasil, segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgadas nesta sexta-feira (2) e coletadas durante o Censo 2022. Essa é a primeira vez que o IBGE capta essa espécie de dado, que está inserido nas chamadas coordenadas geográficas dos tipos de endereços no País.

De acordo com a pesquisa, há um estabelecimento de religião para cada 849 habitantes em Juazeiro do Norte. O último Censo aponta que o município do Interior do Ceará possuía 286.120 habitantes em 2022.

O IBGE aponta como estabelecimentos religiosos igrejas, templos, terreiros, sinagogas, centros espíritas e outros espaços onde se praticam religiões. Foram consideradas na pesquisa cidades com mais de 200 mil habitantes.

Juazeiro só não perde no ranking para Blumenau (SC), Santos (SP) e Jundiaí (SP). O levantamento não aponta os motivos para que certos municípios tenham maiores ou menores concentrações de endereços de estabelecimentos religiosos. A cidade cearense, inclusive, é conhecida por sua religiosidade e tem com símbolo o Padre Cícero.

No Ceará, foram coletadas 4,7 milhões de coordenadas geográficas. Quanto aos estabelecimentos religiosos, o território cearense possui 24.556 estabelecimentos religiosos, sendo 0,5% do total de endereços. Já em Fortaleza, são 4.081 endereços do tipo.

Veja o ranking

10 cidades com mais estabelecimentos religiosos por habitante

Itaboraí (RJ) - 158

Magé (RJ) - 161

Nova Iguaçu (RJ) - 188

Rio Branco (AC) - 190

Cariacica (ES) - 214

Belford Roxo (RJ) - 224

Duque de Caxias (RJ) - 227

Cabo Frio (RJ) - 233

São Gonçalo (RJ) - 234

Macaé (RJ) - 238

10 cidades com menos estabelecimentos religiosos por habitante

Blumenau (SC) - 1.069

Santos (SP) - 1.047

Jundiaí (SP) - 906

Juazeiro do Norte (SP) - 849

Curitiba (PR) - 847

Maringá (PR) - 846

São José (SC) - 837

Indaiatuba (SP) - 825

Ribeirão Preto (SP) - 815

Florianópolis (SC) - 794

Fonte: Coordenas Geográficas do Censo IBGE 2022

Veja também

Brasil tem mais templos religiosos do que escolas e hospitais

Outro dado que as novas coordenadas geográficas do IBGE evidenciam é que o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que de ensino e de saúde. São 579,8 mil espaços de religião contra 511,9 mil juntando ensino e saúde.

No total, foram colhidas coordenadas de 111, 1 milhões de estabelecimentos. 90,6 milhões são de domicílios particulares e 104,5 mil são de coletivos.

Os dados servirão para que os órgãos governamentais contabilizem com precisão domicílios expostos a riscos de enchente e deslizamentos, e permitir que empresas refinem suas estratégias comerciais.