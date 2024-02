Da logística à segurança: Ceará cria grupo de preparação para o encontro do G-20 em Fortaleza

Fortaleza vai sediar 5 encontros do Grupo dos Vinte (G-20), que é o principal fórum de cooperação econômica formado pelas maiores nações do mundo, entre junho e agosto deste ano. Para a preparação dos eventos, o Governo do Estado criou um Grupo de Trabalho (GT) para cuidar da logística, segurança e infraestrutura, por exemplo, da ocasião.

A criação desse GT foi formalizada no Diário Oficial do Estado, sob o decreto Nº 35.852, do dia 31 de janeiro de 2024, com o objetivo de planejar, organizar e executar as ações necessárias para a realização das reuniões do G20, composto por países como Estados Unidos, África do Sul e China.

Secretarias Estaduais como Educação, Turismo e Segurança, além de convidados da Prefeitura de Fortaleza, Ministério das Relações Exteriores e a Polícia Federal, compõem o grupo.

Entre as atribuições está a criação de centro de coordenação estratégica para assegurar que todas as atividades e preparativos estejam alinhados e sejam executados de forma eficiente.

Algumas questões do cerimonial também serão resolvidas pelo grupo, como definir – em parceria com o Governo Federal e as secretarias de Estado envolvidas –, como serão as participações durante o evento no que diz respeito a discursos de boas-vindas, stands de divulgação de projetos, organização de momentos conjuntos com a sociedade civil e empresas privadas.

Também deve ser feita a articulação com os órgãos de segurança e a aduana federal para garantir a segurança dos participantes e a logística para entrada no país. Será criado um gabinete de gestão de contingências para solucionar emergências ou imprevistos.

Os representantes também serão responsáveis por garantir que os locais das reuniões estejam adequadamente equipados com infraestrutura necessária (como tradução simultânea, salas de imprensa, conexão de internet de alta velocidade e equipamentos audiovisuais).

Esse comitê cearense deve supervisionar o transporte e acomodação dos participantes, incluindo a facilitação de acesso nos aeroportos.

Por fim, o grupo deve envolver secretarias, como Cultura, Turismo, Povos Indígenas, Igualdade Racial, Educação, Trabalho e Emprego, Desenvolvimento Econômico na elaboração de programas culturais, educacionais e de negócios.

Com a publicação do decreto, a Casa Civil vai encaminhar ofício a todos os órgãos e entidades que vão formar o grupo. Serão definidos representantes de cada uma delas e a participação não será remunerada. Confira quem compõe o grupo:

Secretaria das Relações Internacionais;

Procuradoria-Geral do Estado;

Secretaria da Fazenda;

Secretaria da Educação;

Secretaria da Cultura;

Secretaria do Turismo;

Segurança Pública e Defesa e Social;

Secretaria do Desenvolvimento Econômico;

Secretaria do Trabalho;

Assessoria especial de chefia de gabinete;

Casa Militar;

Ministério das Relações Exteriores;

Secretaria de Comunicação da Presidência do G-20;

Ministério da Fazenda;

Ministério da Educação;

Ministério do Trabalho;

Polícia Federal;

Polícia Rodoviária Federal;

Fraport – Fortaleza;

Prefeitura de Fortaleza;

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE)/Rede Hoteleira de Fortaleza.

Como funciona o G20

Os encontros do Grupo dos Vinte (G-20) acontecem anualmente para debate também sobre propostas políticas e sociais. O G20 responde por cerca de 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população mundial

A capital cearense vai sediar 5 encontros do G20, dos quais participam chefes de estado das principais economias do mundo, em junho, julho e agosto de 2024. Neste ano, inclusive, o Brasil está na presidência temporária do G20 – mandato que encerra no dia 30 de novembro.

Durante a presidência, o País deve priorizar as discussões relacionadas ao combate à fome, pobreza e desigualdade, as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômica, social e ambiental) e a reforma da governança global.

Nesse período, o slogan é "G20 Brasil 2024, construindo um mundo justo e um planeta sustentável".

Apesar de encontros em Fortaleza, a reunião da cúpula (momento principal) do Grupo dos Vinte acontece no Rio de Janeiro, entre os dias 18 e 19 de novembro.

Estão previstas mais de 100 reuniões dos grupos de trabalho e forças-tarefa que compõem o G20, tanto presenciais quanto virtuais, em cidades-sede das 5 regiões do Brasil. Também sediam reuniões Belém (PA), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Foz do Iguaçu (PR), Maceió (AL), Manaus (AM), Recife (PE), São Paulo (SP), Salvador (BA) e São Luís (MA).

Nações no G20

África do Sul

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Austrália

Brasil

Canadá

China

Coreia do Sul

Estados Unidos

França

Índia

Indonésia

Itália

Japão

México

Reino Unido

Rússia

Turquia

União Europeia

União Africana

História do G20

Conforme as informações da Agência Governo, o G20 foi criado em 1999, como uma forma de coordenação entre os países-membros no nível ministerial, após uma sequência de crises econômicas internacionais: a crise do México de 1994, a crise dos tigres asiáticos de 1997 (que atingiu especialmente Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul), a crise da Rússia de 1998 e, em menor medida, a desvalorização do Real em 1998/99.

Em 2008, no auge da crise causada pela quebra do banco Lehman Brothers, os países fizeram a primeira cúpula de chefes de Estado e governo do G20, em Washington (EUA).

Nos dois anos seguintes, as cúpulas foram realizadas semestralmente: em Londres (Reino Unido) e Pittsburgh (EUA) em 2009, e em Toronto (Canadá) e Seul (Coreia do Sul) em 2010. A partir de Paris (França) em 2011, a cúpula passou a ser realizada anualmente, em cidade designada pelo país que ocupa a presidência.