Fortaleza é escolhida para sediar encontros do G20 em 2024; veja detalhes

A cidade de Fortaleza foi escolhida para sediar, em 2024, encontros do G20, grupo que reúne as principais economias do mundo, a União Europeia e a União Africana, conforme anunciou o prefeito José Sarto nesta sexta-feira (1º). O gestor municipal informou que a capital do Ceará será sede de cinco reuniões do grupo e irá receber chefes de Estado e de Governo das principais economias do mundo em junho, julho e agosto do próximo ano.

Por meio das redes sociais, Sarto destacou a responsabilidade de Fortaleza ser sede para os debates do G20. "Em junho, julho e agosto, receberemos aqui na Capital chefes de Estado e de Governo das principais economias do mundo, que irão discutir temas centrais para o Planeta", disse o prefeito.

José Sarto pontuou que a gestão quer fortalecer o desenvolvimento e inclusão, projetando Fortaleza como uma cidade global.

"Somos a maior capital do Nordeste, lideramos o PIB na nossa região, nos destacamos pelo potencial turístico e pelos esforços de capacitação e geração de emprego e renda", afirmou.

Brasil assume pela primeira vez a Presidência do G20

O Brasil assumiu hoje a presidência temporária do G20. O mandato tem duração de um ano e se encerrará em 30 de novembro de 2024.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a liderança do grupo em um vídeo divulgado nas redes sociais, em que promete foco em resolução de problemas como fome e mudanças climáticas.

O slogan é "G20 Brasil 2024, construindo um mundo justo e um planeta sustentável". A liderança brasileira marca também a contagem regressiva para a próxima reunião da cúpula do G20, que será no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro de 2024.

O Brasil vai criar duas forças-tarefa no âmbito do G20 para ampliar o combate à desigualdade ao longo da Presidência brasileira: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima.

Em vídeo publicado nas redes sociais do G20, Lula reforçou prioridades. “Não é possível que tanto dinheiro continue na mão de tão poucas pessoas e tantas pessoas não tenham dinheiro para comer o mínimo necessário”, disse o presidente, sobre a fome.

“Compromisso de convencer os países ricos que não existem dois planetas Terra, que é urgente enfrentar com determinação a crise climática”, acrescentou Lula. Ele voltou a defender a compensação financeira para os países mais pobres, que poluem menos.

O que é G20?

De acordo com a Agência Governo, o Grupo dos Vinte (G20) é o principal fórum de cooperação econômico internacional. Desempenha um papel importante na formação e fortalecimento da arquitetura e governança globais em todas as principais questões econômico internacionais.

O G20 foi criado em 1999, como uma forma de coordenação entre os países-membros no nível ministerial, após uma sequência de crises econômicas internacionais: a crise do México de 1994, a crise dos tigres asiáticos de 1997 (que atingiu especialmente Tailândia, Indonésia e Coreia do Sul), a crise da Rússia de 1998 e, em menor medida, a desvalorização do Real em 1998/99.

Em 2008, no auge da crise causada pela quebra do banco Lehman Brothers, os países fizeram a primeira cúpula de chefes de Estado e governo do G20, em Washington (EUA). Nos dois anos seguintes, as cúpulas foram realizadas semestralmente: em Londres (Reino Unido) e Pittsburgh (EUA) em 2009, e em Toronto (Canadá) e Seul (Coreia do Sul) em 2010. A partir de Paris (França) em 2011, a cúpula passou a ser realizada anualmente, em cidade designada pelo país que ocupa a presidência.

Em 2024, o Brasil sediará a cúpula de chefes de Estado e governo do G20 pela primeira vez.

Quais nações integram o G20?

África do Sul

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Austrália

Brasil

Canadá

China

Coreia do Sul

Estados Unidos

França

Índia

Indonésia

Itália

Japão

México

Reino Unido

Rússia

Turquia

União Europeia

União Africana

O G20 responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e 2/3 da população mundial.