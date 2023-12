Brasil assume a presidência do G20; veja discurso de Lula sobre compromissos firmados

O Brasil assumiu a presidência do G20, grupo que reúne as 19 maiores potências econômicas mundiais, a União Europeia e a União Africana, nesta sexta-feira (1º). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou o momento em um vídeo divulgado nas redes sociais, onde promete foco em resolução de problemas como fome e mudanças climáticas.

O slogan é "G20 Brasil 2024, construindo um mundo justo e um planeta sustentável". A liderança brasileira marca também a contagem regressiva para a próxima reunião da cúpula do G20, que será no Rio de Janeiro no dia 18 de novembro de 2024.

Confira o discurso de Lula

Enquanto o País estiver na presidência, o governo do Brasil será responsável por decidir e implementar a agenda de atuação do G20, com apoio direto da Índia, última ocupante da presidência, e da África do Sul, país que exercerá o mandato em 2025. Esse sistema é conhecido como troika e é um dos diferenciais do grupo em relação a outros organismos internacionais.

A partir desta sexta, o site oficial e as redes sociais do G20 também passarão a ser administradas pelo governo brasileiro. A página estará disponível em português, inglês e espanhol e vai conter, além de informações sobre o grupo e sua história, detalhes sobre os grupos de trabalho, grupos técnicos, forças-tarefa, reuniões e demais iniciativas da Presidência brasileira do G20.

Compromissos

Em vídeo publicado nas redes sociais do G20, Lula reforçou prioridades. “Não é possível que tanto dinheiro continue na mão de tão poucas pessoas e tantas pessoas não tenham dinheiro para comer o mínimo necessário”, disse o presidente, sobre a fome.

“Compromisso de convencer os países ricos que não existem dois planetas Terra, que é urgente enfrentar com determinação a crise climática”, acrescentou Lula. Ele voltou a defender a compensação financeira para os países mais pobres, que poluem menos.

O presidente seguiu pontuando: “Nosso terceiro compromisso é engajar o G20 na luta do Brasil por uma nova governança global. Não é possível que organizações financeiras criadas há quase 80 anos continuem funcionando com os mesmos paradigmas, sem levar em conta as alterações estruturais do século 21".

COP28

Nesta sexta, Lula está em Dubai, para a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 28)

O presidente do Brasil discursou na abertura da conferência do clima. Em seu discurso, afirmou que é necessário reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e também acelerar o ritmo de descarbonização das economias.

Lula criticou o descumprimento de acordos climáticos e gastos com guerras, e cobrou novamente ajuda financeira dos países mais ricos.