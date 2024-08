Operário é socorrido em estado grave após parede de obra desabar em Fortaleza

Um operário ficou gravemente ferido após a parede de uma obra desabar sobre ele no bairro Meireles, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (22). A vítima, de 58 anos, usava equipamento de proteção individual (EPI) no momento do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) disse ter sido acionado para a ocorrência, na avenida Antônio Justa, por volta das 10h09 e, quando chegou ao local, o trabalhador havia recebido os primeiros atendimentos pelos próprios colegas, que retiraram o entulho de cima dele. No local está sendo erguido um prédio.

Veja também Ceará Homem morre em desabamento de prédio desativado em Fortaleza Segurança Turista do Piauí é assassinado após seguir rota de GPS em Fortaleza

Vítima inconsciente

Durante o socorro dos bombeiros, o operário foi estabilizado e repassado à equipe da Unidade Avançada do Samu para continuidade do atendimento médico e transporte ao hospital. A vítima apresentava perda de consciência e sangramento na região da cabeça, mas estava respirando, segundo a coorporação.

Não há informações para onde o trabalhador foi socorrido, assim como o estado de saúde dele.

"O CBMCE reforça a importância de medidas de segurança em obras, como o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e a realização de inspeções periódicas para prevenir acidentes", disse o Corpo de Bombeiros, em nota.