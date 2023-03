Ônibus tomba durante chuva na madrugada desta terça (14) em Pedra Branca, no Ceará

Um ônibus que fazia a linha Fortaleza/ Iguatu tombou no distrito de Mineirolândia, na cidade de Pedra Branca, no Interior do Ceará, na madrugada desta terça-feira (14). No local, havia uma grande poça d'água, em decorrência da chuva, o que teria feito o veículo derrapar.

O sinistro ocorreu no KM 2652 da CE-060. Segundo a empresa Guanabara, a empresa "enviou uma equipe ao local para a adoção de providências imediatas". Todos os passageiros já chegaram ao seu destino final.

"A Guanabara abriu um procedimento interno para apurar as causas do acidente e está contribuindo com informações para os órgãos competentes. A Guanabara lamenta o acidente e os transtornos causados", diz nota.

Feridos

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) foi acionado ao local do tombamento. Os feridos foram socorridos pelo Samu ao Hospital Municipal de Mombaça.

"Não há registro de vítimas fatais. A causa do acidente deverá ser apurada pelo órgão competente", informou a corporação.