Onde se vacinar contra Covid-19 em Fortaleza? Prefeitura realiza mutirão neste sábado (2)

Em meio ao aumento de casos da Covid-19 no Ceará, a Prefeitura de Fortaleza organizou um mutirão de vacinação que ocorrerá no sábado (2), das 8h às 16h30, em 14 postos de saúde da cidade. (Confira os locais abaixo)

A aplicação será dos imunizantes contra Covid-19 e Influenza, com o objetivo de imunizar aqueles que ainda não completaram o esquema vacinal ou não tomaram as doses de reforço. Todas as faixas etárias poderão se vacinar.

No entanto, para receber o imunizante bivalente contra a Covid-19 é preciso ter tomado, pelo menos, as duas primeiras doses, além de:

Ser maior de 18 anos;

Apresentar um documento de identificação com foto.

Caso esteja apresentando sintomas gripais leves, é possível receber o imunizante. No entanto, para os casos graves, a recomendação é esperar 30 dias após o fim dos sintomas.

Em Fortaleza, já foram aplicadas 7.302.788 doses contra a Covid-19 desde o início da vacinação. O número em relação às doses da vacina bivalente é 438.811.

Onde se vacinar

REGIONAL DE SAÚDE I

Posto de Saúde Paulo Melo (Rua Bernardo Porto, 497 - Monte Castelo)

Posto de Saúde Casemiro Filho (Av. Francisco Sá, 6449 - Barra do Ceará)

REGIONAL DE SAÚDE II

Posto de Saúde Célio Brasil Girão (Rua Professor Henrique Firmeza, 82 - Cais do Porto)

Posto de Saúde Irmã Hercília (Rua Frei Vidal, 1821 - São João do Tauape)

REGIONAL DE SAÚDE III

Posto de Saúde Santa Liduína (Rua Professor João Bosco, 213 - Rodolfo Teófilo)

Posto de Saúde Humberto Bezerra (Rua Hugo Vítor, 51 - Antônio Bezerra)

REGIONAL DE SAÚDE IV

Posto de Saúde Turbay Barreira (Rua Gonçalo Souto, 420 - Vila União)

Posto de Saúde Antônio Ciríaco (Rua Gomes Brasil, 555 - Parangaba)

REGIONAL DE SAÚDE V

Posto de Saúde Luiza Távora (Travessa São José, 940 - Mondubim)

Posto de Saúde Fernando Diógenes (Rua Teodoro de Castro, s

- Granja Portugal)

Posto de Saúde Siqueira (Av. Eng. Luiz Montenegro, 485 – Siqueira)

REGIONAL DE SAÚDE VI