Núcleo de Línguas da Uece abre inscrições para 10 cursos

O Núcleo de Línguas da Uece está com inscrições abertas, até 15 de junho, para cursos de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês, Português, Latim e Libras. Os 10 cursos são distribuídos nos campos Itaperi e Fátima, que também oferecem seleção para teste de nível.

A novidade deste semestre é o lançamento do curso de Esperanto - que é a língua planejada mais falada do mundo. O novo curso, com duração de um ano, oferece isenção de taxa de matrícula e de mensalidades para os 30 aprovados na seleção. Os selecionados deverão, apenas, efetuar matrícula mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível.

Nos demais cursos, as taxas serão cobradas normalmente.

Campus Fátima

Estarão disponíveis os cursos de Alemão, Espanhol, Esperanto, Francês, Inglês, Italiano, Japonês, Latim e Libras. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 4 de agosto. Para realizar inscrição ou obter mais informações basta clicar no link.

Contatos: 85 3101-2027 / nucleo.ch@uece.br

Campus Itaperi

Já no campus de Itaperi os cursos ofertados são de Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Japonês e Português. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 7 de agosto. Para realizar inscrição ou obter mais informações basta clicar no link. Para o teste de nível, clique aqui.

Contatos: 85 3101.9673 / nucleo.itaperi@uece.br