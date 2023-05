Alunos de escola estadual no São João do Tauape assistem aula nos corredores por causa do calor

Estudantes de uma escola estadual no São João do Tauape, em Fortaleza, estão assistindo às aulas no chão dos corredores da unidade devido à falta de ventilação nas salas e ao risco de desabamento do teto do prédio. A denúncia foi feita ao Sistema Verdes Mares (SVM) por uma fonte que trabalha na escola e opta por não se identificar formalmente.

De acordo com a fonte, os alunos da Escola de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Noel Hugnen de Oliveira Paiva têm passado mal por causa do calor nas salas. Isso porque os locais estão com os sistemas de ar-condicionado sem funcionar devido a problemas na rede elétrica da unidade.

Os transtornos têm sido relatados por pais de alunos e funcionários à Ouvidoria da Secretaria da Educação do Ceará (Seduc-CE), segundo a fonte. Contudo, conforme reportagem veiculada pela TV Verdes Mares na tarde desta quarta-feira (17), a escola não recebeu retorno satisfatório da pasta sobre quando e como os problemas serão solucionados.

Uma licitação para a obra de reforma da unidade, inclusive, já existiria, mas não teria saído ainda do papel.

O SVM entrou em contato com a Seduc-CE para tratar do assunto. Em nota, foi informado que "a Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor) acompanha a situação da escola".

A Seduc ressaltou que "as aulas estão ocorrendo normalmente, com algumas adequações e a frequência segue dentro da normalidade".

"Foi solicitada reforma elétrica e da estrutura do teto das salas de aula, além do muro. O orçamento foi liberado por parte da Secretaria da Educação (Seduc) para a unidade de ensino realizar o processo licitatório para desenvolver os serviços", informou a pasta, em nota.