Novo Gonzaguinha do José Walter dobra número de leitos e será inaugurado em julho; conheça estrutura

Em obras há quase dois anos, o novo Hospital Distrital Gonzaga Mota do José Walter, o Gonzaguinha do José Walter, em Fortaleza, será inaugurado no mês de julho, com 154 leitos de atendimento, mais que o dobro ofertado pelo equipamento original. As novas instalações foram apresentadas na manhã desta quinta-feira (9) pela secretária municipal de saúde, Ana Estela Leite.

A unidade de saúde foi construída em uma área de 6 mil metros² e está localizado na Avenida Avenida C, s/n, no bairro José Walter, exatamente atrás da antiga estrutura. O investimento foi de R$ 25 milhões e a data de inauguração ainda será anunciada pelo prefeito José Sarto.

"Temos a alegria de apresentar essa nova estrutura, triplicada de tamanho, com toda a condição de se trabalhar o que a população precisa e os profissionais também, que precisam de um ambiente digno para que eles possam exercer o seu papel, sobretudo, quando se dá plantão, virando a noite cuidando da nossa população", disse Ana Estela Leite.

No decorrer das obras, o hospital atuou com a capacidade reduzida, apenas com leitos de clínica médica. Já o Gonzaguinha de Messejana, que também entrará em reforma em breve, será interditado de forma total e seus profissionais serão transferidos para a unidade do José Walter e outras unidades da rede, segundo destaca a secretária.

"O objetivo é que nenhum serviço seja interrompido a população e todos os serviços que sejam prestados hoje no Gonzaguinha de Messejana sejam distribuídos na rede. Os profissionais que lá estão serão transferidos para toda a rede da linha do cuidado materno infantil", diz.

Distribuição dos 154 leitos

60 clínicas médica (10 psicossocial, 08 Unidade de Transição de Cuidados e 42 de internação clínica); 56 de alojamento conjunto; 04 leitos para internação obstétrica (intercorrência da gestação); 10 leitos de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo); 24 leitos de observação (10 observação obstétrica, 10 UTU, 02 leitos de reanimação e 02 leitos de observação).

Além dos leitos, o novo hospital conta com duas unidades para cirurgias, uma sala de pequenos procedimentos, e oito salas de PPP (parto normal). Conforme dados da prefeitura de Fortaleza, a sala de medicação contará com capacidade de 22 atendimentos simultâneos, enquanto seis pessoas podem ser atendidas ao mesmo tempo na sala de obstetrícia e nove na sala de inalação.

