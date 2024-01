Novo Ensino Médio pode não ser iniciado em 2025 se votação passar do 1º semestre, diz Camilo Santana

O Projeto de Lei 5.230/2023, que altera o Novo Ensino Médio (NEM) e foi enviado à Câmara dos Deputados pelo Ministério da Educação (MEC) em outubro de 2023, precisa ser aprovado ainda no primeiro semestre de 2024 para as mudanças serem implementadas em 2025, defendeu Camilo Santana (PT). Caso sejam apreciadas no segundo semestre, elas entram em vigor apenas em 2026.

Em entrevista ao programa Bom Dia Nordeste, da Verdinha FM, na manhã desta sexta-feira (19), o titular da Pasta defendeu a celeridade da tramitação devido ao tempo necessário para que as redes de ensino possam se preparar para a implementação das mudanças. Depois da Câmara, o Projeto de Lei segue para o Senado. Após tramitar nas duas casas, ele ainda depende da sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Camilo Santana Ministro da Educação Ninguém pode fazer uma mudança de uma rede no mesmo ano. A rede se prepara para o ano letivo do ano seguinte. Então, a ideia era ter aprovado a mudança do Ensino Médio para que as redes se preparassem em 2024 para iniciar em 2025. Por isso a importância de aprovar agora no primeiro semestre, porque dá tempo a rede se preparar para 2025. Se a gente não aprovar isso logo, vai estender ainda mais tempo para a implantação dessas mudanças importantes para a educação.

O ministro afirmou ainda que haverá uma reunião “ainda em janeiro ou no retorno agora do Congresso” com a Frente Parlamentar Mista pela Educação (FPME) para discutir o projeto que altera o Novo Ensino Médio. O objetivo, conforme Santana, é dialogar com o relator, deputado Mendonça Filho (União-PE), e com os líderes partidários para “convencê-los da importância” do projeto apresentado pelo Poder Executivo e aprovar ao menos os pontos considerados mais importantes.

Santana criticou a redução da carga horária da formação geral básica pelo Novo Ensino Médio — que foi aprovado em 2017 e vem sendo implementado desde 2022 —, enquanto ela deveria ser fortalecida. “Os resultados do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), que foi divulgado no final do ano passado, mostram que 75% dos jovens de 15 anos, que deveriam estar no ensino médio, não têm a formação básica de matemática”, contextualizou.

Ele também apontou que a criação de itinerários cria desigualdades entre os estudantes brasileiros, uma vez que há escolas que não conseguem ofertá-los. “As mudanças que estamos propondo são: recuperar a formação geral básica e garantir a equidade. Teve escola que não conseguiu nem ofertar itinerário. Como esse aluno vai fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), se eu for cobrar os itinerários na prova? Eu crio uma desigualdade muito forte no Brasil.”

Para a construção da proposta enviada à Câmara dos Deputados, uma consulta pública foi realizada em 2023, com audiências públicas, oficinas de trabalho, reuniões com entidades, seminários e consultas on-line com estudantes, professores e gestores escolares. “Se eu não escuto os estudantes para saber o que eles estão achando da implantação do Novo Ensino Médio, se não escuto os professores que estão em sala de aula, se não escuto os secretários estaduais de educação que executam a política, não há sentido”, disse.

Ainda na entrevista à Verdinha, Camilo Santana criticou a designação de Mendonça Filho como relator do atual projeto na Câmara. O deputado foi ministro da educação no Governo Temer e estava no comando do MEC quando o modelo foi aprovado em 2017. “Claro que o Congresso tem toda a autonomia, mas eu acho que foi incoerente colocar como relator o ex-ministro que foi o responsável pela implementação do Novo Ensino Médio”, afirmou.