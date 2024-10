Novo curso na Unifor, Design de Interiores tem inscrições abertas

A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas em seu processo seletivo 2025.1, oferecendo diversas opções para quem deseja formação de qualidade. Buscando auxiliar nessa escolha, a instituição apresenta guia completo de profissões, que reúne dados importantes sobre as áreas do conhecimento e as expectativas de carreira.

O guia, produzido por especialistas, apresenta análise aprofundada das diferentes graduações ofertadas pela Unifor. Para obter acesso ao material e iniciar a jornada acadêmica, basta acessar o site https://conteudo.naunifor.com.br/guia-de-profissoes.

Uma área em destaque no guia é a de Design de Interiores. Na Unifor, o curso possui corpo docente qualificado e atuante. Unindo sustentabilidade e inovação, a graduação tecnológica chega para atender a demanda crescente do mercado por profissionais qualificados e criativos na área.

O curso, que dura dois anos, atende quem busca formação rápida, prática e moderna. Durante as aulas, os alunos terão acesso à infraestrutura de ponta, com equipamentos atualizados, laboratórios especializados e ferramentas cruciais para desenvolvimento de projetos de interiores, indo da concepção do espaço às tendências de mercado.

Exemplos relevantes de tecnologia a serem abordadas são a modelagem 3D e a impressão 3D. A sustentabilidade também se constitui como um dos pilares do ensino, incentivando a criação de soluções que respeitem o meio ambiente.

A professora Camila Bandeira, coordenadora do curso de Design de Interiores, relaciona o crescimento do setor de imóveis com a busca de profissionais do setor, uma vez que a valorização de projetos de interiores é peça-chave na busca por ideias sustentáveis e funcionais.

“O aumento da procura por esse mercado e o crescimento do profissional de Design de Interiores se dá muito pelo aquecimento da economia, principalmente no setor do mercado imobiliário. Estamos bastante otimistas de que vai ser um momento bem oportuno para que esses profissionais cheguem ao mercado e encontrem boas oportunidades de trabalho”, relata.

Serviço

