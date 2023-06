Nova linha de ônibus começa a operar para ligar shoppings a terminais após 22 horas em Fortaleza

Uma nova linha de ônibus começou a operar em Fortaleza nessa segunda-feira (5). A 017 - Intershoppings/Siqueira deve atender à demanda de usuários que se deslocam após as 22 horas, partindo dos shoppings RioMar Fortaleza, Iguatemi e Via Sul, com destino aos terminais Parangaba, Lagoa e Siqueira.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), antes da criação dessa linha especial, os usuários que precisavam, por exemplo, após o fim do expediente noturno, se deslocar do RioMar Fortaleza para os terminais Parangaba, Lagoa ou Siqueira, tinham de passar pelo Terminal do Papicu para pegar outra linha com esses destinos.

"Observamos a demanda e percebemos que a maioria era para esses destinos e, após avaliação, resolvemos iniciar a oferta", explicou Américo Pimentel, gerente operacional da Divisão de Operações da Etufor.

Foram feitos testes em dias úteis e aos fins de semana para a criação da nova linha, que, de acordo com a Etufor, funcionará em dias úteis e aos sábados, a partir de 22h15, saindo da rua Prisco Bezerra, no Papicu, e, aos domingos, saindo às 21h15.

Os passageiros devem ser beneficiados, principalmente, com a redução no tempo de deslocamento dos shoppings até suas casas, já que se somava a espera no ponto de ônibus do terminal ao deslocamento com as paradas para desembarque.

Horários

Dias úteis e sábados: a partir das 22h15

Domingos: a partir de 21h15

Veja o itinerário da nova linha 017

1 - Rua Prisco Bezerra

2 - Rua Dr. Francisco Matos

3 - Rua Des. Lauro Nogueira

4 - Rua Júlio Azevedo

5 - Rua Prof. Silas Ribeiro

6 - Avenida Eng. Santana Júnior

7 - Avenida Washington Soares

8 - Avenida Oliveira Paiva

9 - Avenida Dep. Paulino Rocha

10 - Avenida Dr. Silas Munguba

11 - Rua Carlos Amora

12 - Terminal Parangaba

13 - Rua Carlos Amora

14 - Rua Joaquim Moreira

15 - Avenida Prof. Gomes Brasil

16 - Terminal Lagoa

17 - Avenida Augusto dos Anjos

18 - Avenida Gal. Osório de Paiva

19 - Terminal Siqueira