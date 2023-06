Navio da Marinha será aberto para visitação gratuita em Fortaleza neste sábado (10)

O Navio Patrulha “Macau”, pertencente à da Marinha do Brasil, estará aberto para visitação pública e gratuita em Fortaleza neste sábado (10), no Porto de Fortaleza, localizado no bairro Cais do Porto. Com início às 13h, o acesso ocorrerá por meio do terminal de passageiros, e seguirá até as 16h.

A atividade faz alusão ao Dia da Marinha. A data relembra a vitória brasileira na Batalha Naval do Riachuelo, em 11 de junho de 1865. A comomoração seguirá no domingo (11) com um passeio ciclístico pela orla de Fortaleza.

Legenda: Visitação ocorrerá de forma pública e gratuita Foto: divulgação/Marinha do Brasil

A embarcação, da Classe Macaé, foi construída pela Indústria Naval do Ceará (Inace), em Fortaleza, no dia 17 de julho de 2007. Três anos depois, em 2010, foi incorporado à Marinha do Brasil.

Atividades da embarcação

Segundo a Marinha do Brasil, o NPa "Macau" auxilia na fiscalização das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), desenvolvendo atividades de patrulha naval, inspeção naval, salvaguarda da vida humana no mar,

fiscalização de poluição marítima e segurança do tráfego marítimo.

Ao todo, a embarcação percorre uma área de 1.575.000 milhas náuticas quadradas, que vão do estado de Alagoas até o Ceará.

Visitação ao Navio Patrulha “Macau” da Marinha do Brasil

Local: Porto de Fortaleza (Avenida Vicente de Castro, bairro Cais do Porto, Fortaleza)

Data: sábado (10)

Horário: 13h às 16h

Entrada: Gratuita.

Passeio ciclístico

Local da largada: Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará

Data: domingo (11)

Horário: 7h

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE