Ceará encerra a situação de emergência decorrente da Covid-19 após três anos

O Ceará encerrou a situação de emergência decretada por conta da Covid-19, que teve início em 16 de março de 2020. O Diário Oficial do Estado de quarta-feira (7) publicou a decisão após três anos da pandemia.

Ao todo, mais de 28,1 mil cearenses morreram devido ao coronavírus no Ceará, de acordo com dados do IntegraSUS, plataforma ligada à Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). Entre março de 2020 até esta quinta-feira (8), também foram registrados 1.471.592 casos confirmados.

No Diário Oficial, foi detalhado que "a Sesa e os órgãos municipais competentes se encarregarão do monitoramento dos dados epidemiológicos e assistenciais, para avaliação e permanente acompanhamento da Covid-19".

Redução de casos no Ceará

A decisão foi tomada considerando a redução de casos positivos para a Covid-19, no Estado, nas últimas semanas. Além disso, também foi realizada uma reunião com o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus no Ceará, que conta com a presença de especialistas no assunto.

O uso de máscaras em unidades de saúde não é mais obrigatório, de acordo com a publicação.

Vacinação com a bivalente

No final de maio, um mês após a liberação da vacina bivalente contra a Covid para todos os adultos com o esquema básico, apenas 12,1% da meta foi alcançada no Ceará. A campanha foi iniciada no dia 25 de abril deste ano.

Em meio às constantes mutações do coronavírus, essa é uma proteção atualizada. Foram aplicadas 930.943 doses da vacina bivalente em um mês exato da liberação, conforme o monitoramento da plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Por outro lado, a meta de cobertura é de 7,6 milhões de cearenses.

