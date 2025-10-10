Diário do Nordeste
Navio da Marinha abre visitação gratuita no Dia das Crianças, em Fortaleza

O Navio NDCC Almirante Saboia está atracado no Porto

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem do Navio NDCC Almirante Saboia da Marinha do Brasil para matéria sobre visitação gratuita no Dia das Crianças.
Legenda: As visitas ao navio não permitem a entrada de animais de estimação.
Foto: Divulgação.

O Navio NDCC Almirante Saboia (G-25) estará com visitação gratuita no Dia das Crianças, no domingo (12). A embarcação está atracada no Porto de Fortaleza, no Ceará. 

Para conhecer, é preciso se inscrever no site a partir desta sexta-feira (10). Na opção "agendar navios e visitas", basta clicar em "detalhes e agendamento" para escolher seu horário.

Dentre os disponíveis, estão: 

  • 13h às 13h30
  • 13h30 às 14h
  • 14h às 14h30
  • 14h30 às 15h
  • 15h às 15h30
  • 15h30 às 16h
  • 16h às 16h30
  • 16h30 às 17h

Quais as regras para visitação?

Todos que forem fazer a visita na embarcação, precisam: 

  • Usar calçados fechados;
  • Evitar portar mochilas;
  • Apresentar documento de identificação válido.

As visitas não permitem a entrada de animais de estimação, nem a entrada com qualquer tipo de arma. 

Navio Almirante Saboia

Esse navio recebe nome em homenagem ao Ministro da Marinha Henrique Saboia. Ele atuou no cargo entre 15 de março de 1985 e 15 de março de 1990.

Com aproximadamente 137 metros de comprimento, consegue transportar até 840 toneladas de carga e embarcar cerca de 440 militares.

