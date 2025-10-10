Navio da Marinha abre visitação gratuita no Dia das Crianças, em Fortaleza

O Navio NDCC Almirante Saboia (G-25) estará com visitação gratuita no Dia das Crianças, no domingo (12). A embarcação está atracada no Porto de Fortaleza, no Ceará.

Para conhecer, é preciso se inscrever no site a partir desta sexta-feira (10). Na opção "agendar navios e visitas", basta clicar em "detalhes e agendamento" para escolher seu horário.

Dentre os disponíveis, estão:

13h às 13h30

13h30 às 14h

14h às 14h30

14h30 às 15h

15h às 15h30

15h30 às 16h

16h às 16h30

16h30 às 17h

Quais as regras para visitação?

Todos que forem fazer a visita na embarcação, precisam:

Usar calçados fechados;

Evitar portar mochilas;

Apresentar documento de identificação válido.

As visitas não permitem a entrada de animais de estimação, nem a entrada com qualquer tipo de arma.

Navio Almirante Saboia

Esse navio recebe nome em homenagem ao Ministro da Marinha Henrique Saboia. Ele atuou no cargo entre 15 de março de 1985 e 15 de março de 1990.

Com aproximadamente 137 metros de comprimento, consegue transportar até 840 toneladas de carga e embarcar cerca de 440 militares.