Mulher é socorrida após ser atingida por trem na avenida Francisco de Sá, em Fortaleza

Uma mulher foi atingida por um trem no cruzamento das avenidas Francisco de Sá e Tenente Lisboa, no bairro Carlito Pomplona, em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (13). Segundo informações do Metrofor, ela foi socorrida e levada para o Frotinha do Antônio Bezerra.

Em nota, a companhia informou que, mesmo com as devidas sinalizações de aproximação do trem, a mulher se aproximou dos trilhos e acabou sendo atingida. O veículo circulava em velocidade reduzida.

Moradores também chegaram a alertar a vítima. Segundo trabalhadores da região, no acidente, a mulher perfurou uma das pernas e machucou o braço.

O Metrofor ressalta a importância do respeito às sinalizações, tanto dos condutores de veículos motorizados, quanto dos pedestres, "que jamais devem circular sobre os trilhos". Na tarde desta quinta, a Linha Oeste circula normalmente.

